2020-04-17T09:33:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальная служба в Краснодарском крае 2020: публикуем список онлайн-трансляций из храмов

Пасхальная служба в Краснодарском крае 2020 пройдет непривычным образом для всех верующих
Евгения СОРОКА
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Церковь сделает все возможное, чтобы люди не заразились во время службы на Пасху.Церковь сделает все возможное, чтобы люди не заразились во время службы на Пасху.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Грядет один из самых важных для жителей Кубани религиозный праздник – Пасха. Из-за вспышки коронавируса в храмы верующих не пустят - внутри будут только священнослужители. Однако помолиться люди смогут на улице при cоблюдении cоциальной диcтанции в 1,5 метра - службы будут транслироваться по громкой связи из церкви. Те, кто решит остаться дома, смогут посмотреть онлайн-трансляции.

- Они будут вестись согласно штатному расписанию богослужений в храмах, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанской митрополии.

Планируется, что пасхальные службы проведут в ночь на 19 апреля. Начало трансляций ожидается в 23:00.

КОНКРЕТНО

- Георгиевский храм Краснодара покажет пасхальную службу на своем Youtube канале.

- Александро-Невский собор трансляции богослужений будет вести в Instagram.

- Храм Рождества Христова Краснодара транслировать праздничную службу будут на Youtube канале.

- Ильинский храм Краснодара богослужения будет проводить в прямом эфире в Instagram, а также на Youtube канале.

- Храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» трансляции устроит в аккаунте в Instagram.

- Храм Святого Духа Краснодара будет вести трансляцию богослужений по ссылке.

- Храм Всех Святых службу организовал на Youtube канале.

- Храм Феодоровской иконы Божией Матери в Горячем Ключе транслировать богослужения будет на странице в Instagram.

БУДЬ В КУРСЕ!

Выдавать свечи и принимать записки от верующих будут вне стен храма - во дворе. Для верующих также установят подсвечники. Иконы над местами молитвы расположат на высоте, чтобы к ним не смогли приложиться.

Освящать пасхальные яйца и куличи начнут в Великую субботу после Божественной литургии и продлят до пасхального богослужения, а сразу после возобновят. Это все будет происходить на улице.

Ранее «КП» - Кубань» рассказывала, можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре.

Напомним, по последним данным, COVID-19 в регионе подтвердился у 260 человек. Три пациента скончались. 13 человек находятся в тяжелом состоянии, 121 пациент в состоянии средней тяжести. 48 кубанцев выписаны домой.

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С 12 апреля карантинные меры в Краснодаре из-за коронавируса стали мягче. Если раньше людям нельзя было выходить из дома без острой нужды, а для всех перемещений по городу требовалось специальное разрешение, то сейчас ограничения ослабли. Один из вопросов, который беспокоит жителей кубанской столицы: можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре. В мэрии дали утвердительный ответ (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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