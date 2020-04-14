2020-04-14T15:04:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные службы в Краснодаре в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

Рассказываем, как пройдут пасхальные службы в Краснодаре в период коронавируса
Евгения СОРОКА
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Церковь сделает все возможное, чтобы люди не заразились во время службы на ПасхуЦерковь сделает все возможное, чтобы люди не заразились во время службы на ПасхуФото: Евгения ГУСЕВА
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По последним данным, в регионе зафиксировано 215 случаев заболевания коронавирусом. При этом количество заболевших растет каждый день. А значит жителям города нужно быть осторожными. Рассказываем подробнее, как пройдут пасхальные службы в Краснодаре в период коронавируса.

Итак, никто не осудит человека, если он Пасху будет отмечать дома, а не в храме. Но в то же время, соблюдая меры предосторожности, верующие смогут прийти на службу.

Пасхальные богослужения будут проводить во дворе храма или на прилегающей территории. Уcтановят временный преcтол, где cвященники проведут cлужбу.

Кроме того, Кубанский митрополит Исидор благословил проведение крестного хода на Пасху исключительно силами духовенства, алтарников и певчих без участия прихожан.

- Молящихся заранее призвать продолжать молитву, не следуя за шествием, - сказано в письме главы Кубанской митрополии. - Полицию и казачество привлечь для организации порядка во время проведения крестного хода.

Также в Пасхальную ночь священники откажутся от причащения прихожан. Выдавать свечи и принимать записки от прихожан будут вне стен храма - во дворе у святыни. Для верующих также установят подсвечники. Иконы над местами молитвы расположат на высоте. При этом заранее будет подготовлена конструкция для смягчения порывов ветра.

Освящать пасхальные яйца и куличи начнут в Великую субботу после Божественной литургии и продлят до Пасхального Богослужения, а сразу после возобновят.

При этом священнослужители проследят, чтобы прихожане находились на 1,5 метра друг от друга. Волонтеры помогут раздавать антисептические маски и обрабатывать руки дезинфицирующим средством.

У храмов также установят экраны и профессиональную аудиотехнику для трансляции богослужения на улице. В некоторых святынях будет онлайн-трансляция богослужений.

- В остальные дни Страстной и Светлой седмицы будут совершаться богослужения за закрытыми дверьми в присутствии священнослужителей, церковнослужителей, певчих, а также волонтеров, - говорится в письме митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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