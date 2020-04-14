Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 апреля 2020 года: в регионе 8 человек с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Как сообщала «Комсомолка» в Краснодарском крае 5 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Оперативном штабе региона сообщили подробности о заразившихся. Как выяснилось, трое из них заболели в Краснодаре, двое – в Сочи. Это двое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 62 лет. Всего в крае 215 подтвержденных случаев коронавируса на 14 апреля.
Ранее три кубанца скончались. Восемь находятся в тяжелом состоянии – четыре в инфекционной больнице №2 Сочи и столько же в краснодарской СКИБ. Уже 40 пациентов выздоровели, они находятся дома.
COVID-19 подозревают у 956 человек, в том числе 156 детей. В стационарах - 361 пациент, из них 55 детей. Дома - 4025 человек.
Лаборатории Роспотребнадзора провели 20920 исследований, учреждения минздрава – 13567, в том числе 1595 за последние сутки.
Так, в Адыгее за вторник 7 новых случаев. В инфекционном госпитале Майкопа один из пациентов подключен к аппарату ЭКМО. Это врач, который поступил в больницу с диагнозом двусторонняя внебольничная пневмония.
ИСТОЧНИК KP.RU
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