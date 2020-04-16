2020-04-16T11:01:31+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 апреля 2020: новые пациенты контактировали с ранее заболевшими

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 16 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Как ранее сообщала «Комсомольская правде» - Кубань» в регионе вновь выявили опасную инфекцию у новых пациентов. За прошедшие сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 21 человека. В Оперативном штабе региона сообщили подробности о заразившихся.

Как стало известно, все новые пациенты контактировали с ранее заболевшими. 12 случаев зафиксировано в Краснодаре, пять – в Ейском районе, два – в Кореновском, по одному в Тбилисском и Староминском.

Среди зараженных два ребенка в Кореновске и два в краевом центре. Им 4-11 лет. Самому старшему из заболевших 83 года.

На 16 апреля COVID-19 подтвердился у 260 человек. Три пациента скончались. Тринадцать человек находятся в тяжелом состоянии, 121 пациент в состоянии средней тяжести. 48 кубанцев уже выписали.

В минздраве региона отмечают, что становится больше «тяжелых» пациентов и в состоянии средней степени тяжести. У 1130 человек подозревают COVID-19, в том числе у 185 детей. На стационарном лечении - 497 человек, из них 84 ребенка. Дома - 4226 жителей.

Роспотребнадзор провел 21624 лабораторных исследований, лаборатории минздрава – 17804, в том числе 2120 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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