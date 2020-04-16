2020-04-16T10:51:59+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 апреля 2020 года: COVID-19 выявили у 21 человека

Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав краяФото: минздрав края
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"Комсомолка" следит за ситуацией с коронавирусом в Краснодарском крае. К сожалению, в регионе вновь выявили опасную инфекцию у новых пациентов. За прошедшие сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 21 человека.

- 16 апреля в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 318 человек, - сообщает Оперативный штаб.

Вчера, 15 апреля, коронавирус подтвердился еще у 24 человек. Возраст новых пациентов от 4 до 76 лет. Инфекцию нашли у двенадцати человек в Краснодаре, четырех – в Сочи, трех – в Кореновске. По одному случаю в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимашевске и станице Динской. Среди новых зараженных пятилетний ребенок в краевой столице, четырехлетний в Сочи и 13-летний в Кореновске.

Несмотря на введение «беспропускного окна» для автомобилей с 10 до 16 часов, послаблений режима в ближайшие сутки не предвидится. В Краснодаре стало больше мобильных групп, которые патрулируют улицы, проводят беседы с нарушителями карантина и выписывают крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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