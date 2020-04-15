Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 апреля 2020: среди новых зараженных 4-летний ребенок

15 Апр 2020 2020-04-15T11:20:23+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 15 апреля 2020 года

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Как ранее сообщала «Комсомольская правде» - Кубань» в регионе вновь выявили опасную инфекцию у новых пациентов. За прошедшие сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 24 человек. Оперативном штабе региона сообщили подробности о заразившихся.

Возраст новых пациентов от 4 до 76 лет. Инфекция подтвердилась у двенадцати человек в Краснодаре, четырех – в Сочи, трех – в Кореновске. По одному случаю в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимашевске и станице Динской. Среди новых зараженных пятилетний ребенок в краевой столице, четырехлетний в Сочи и 13-летний в Кореновске.

Все граждане контактировали с ранее заболевшими. На 15 апреля COVID-19 подтвердился в крае у 239 человек.

Уже одиннадцать человек находятся в тяжелом состоянии. 99 граждан в состоянии средней тяжести. Подозревают вирус у 1028 кубанцев, в том числе у 168 детей. В стационарах - 424 пациента, из них 67 детей.

Роспотребнадзором проведено 21242 исследований на COVID-19, лабораториями минздрава –15684, в том числе 2117 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU