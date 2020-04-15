Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 24 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T10:36:33+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

"Комсомолка" следит за ситуацией с коронавирусом в Краснодарском крае. К сожалению, в регионе вновь выявили опасную инфекцию у новых пациентов. За прошедшие сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 24 человек.

- 15 апреля в России выявили 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставили в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки полностью выздоровели 292 человека, - сообщает Оперативний штаб.

14 апреля инфекцию нашли у 5 человек. Как выяснилось, трое из них заболели в Краснодаре, двое – в Сочи. Это двое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 62 лет.

Ранее три кубанца скончались. Восемь находятся в тяжелом состоянии – четыре в инфекционной больнице №2 Сочи и столько же в краснодарской СКИБ. Уже 40 пациентов выздоровели, они находятся дома.

Тем временем, первая смерть от коронавируса в Адыгее была зафиксирована 14 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков. Как стало известно, в больнице скончался 46-летний врач с тяжелой формой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU