2020-04-15T10:36:33+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 24 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

"Комсомолка" следит за ситуацией с коронавирусом в Краснодарском крае. К сожалению, в регионе вновь выявили опасную инфекцию у новых пациентов. За прошедшие сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 24 человек.

- 15 апреля в России выявили 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставили в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки полностью выздоровели 292 человека, - сообщает Оперативний штаб.

14 апреля инфекцию нашли у 5 человек. Как выяснилось, трое из них заболели в Краснодаре, двое – в Сочи. Это двое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 62 лет.

Ранее три кубанца скончались. Восемь находятся в тяжелом состоянии – четыре в инфекционной больнице №2 Сочи и столько же в краснодарской СКИБ. Уже 40 пациентов выздоровели, они находятся дома.

Тем временем, первая смерть от коронавируса в Адыгее была зафиксирована 14 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков. Как стало известно, в больнице скончался 46-летний врач с тяжелой формой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи порядок на кладбищах к Радонице наведут силами муниципалитета
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 24 человек
На Кубани с осужденного взыскали 400 тысяч рублей
В Анапе в технополисе «Эра» разработают «умный» фитнес-браслет для военных
В Геленджике мужчины незаконно сдавали в аренду участки на территории лесничеств
Глава Краснодара Евгений Первышов о коронавирусе в Краснодаре: «массовые прогулки могут привести к резкому увеличению числа заболевших»
В Сочи изменят график планового отключения горячей воды
В Краснодаре в обсерватор отправили мужчину, прибывшего из Санкт-Петербурга
Шесть кубанских школьников отличились на конкурсе имени Вернадского
В Сочи ремонт котельных перенесли из-за режима карантина
В Краснодаре 14 апреля оштрафовали 29 нарушителей карантина
Житель Сочи избил собутыльника чайником и тумбой