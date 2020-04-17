Пасха в Краснодарском крае в 2020 году: на охрану общественного порядка выйдут две тысячи полицейских
На Кубани в ночь на 19 апреля пройдут пасхальные богослужения. Священнослужители, медики и местные власти просят жителей края отмечать его дома, а не в храме. Но в то же время, соблюдая меры предосторожности, верующие смогут прийти и помолиться у святыни.
Прилегающие к храмам и соборам территории обследуют кинологи с собаками. А следить за порядком в это время будут полицейские - на дежурство выйдут две тысячи сотрудников МВД.
- Кроме того, в этот день задействуют порядка 160 военнослужащих Росгвардии, свыше тысячи казаков, более 600 представителей народных дружин и ЧОП, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Стоит сказать, что в 2019 году, когда коронавируса в Краснодарском крае не было, в период празднования Пасхи и Радоницы общественный порядок обеспечивали более 9 тысяч полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU
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