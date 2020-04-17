Все кладбища Краснодарского края закроют для посещений с 18 по 26 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T20:39:55+03:00

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На Кубани продлили карантин до 30 апреля. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба, сразу после которого подписал постановление. Согласно документу с 18 по 26 апреля закрываются все кладбища Краснодарского края.

- Ограничить посещение кладбищ, расположенных на территории региона - за исключением обращения за предоставлением услуг по погребению, - говорится в постановлении губернатора от 17 апреля 2020 года.

Ограничения коснутся как закрытых, так и действующих погостов.

- Такие меры позволят избежать массового скопления жителей, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжали на поминальные мероприятия, - сказали в администрации кубанской столицы.

Стоит сказать, что в Краснодаре всего 18 кладбищ. В ночь на 18 апреля ворота всех погостов будут закрыты. Пускать на территории будут только катафалк.

За эту неделю на кладбищах планируют навести порядок. Здесь уберут и вывезут мусор, покосят сорняки и поросль, уберут аварийные деревья.

О том, будут ли доступны для посещения кладбища в Родительский день, на Радоницу, которая в этом году будет 28 апреля, станет известно позже.

- Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки, - уточняют в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU