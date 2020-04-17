2020-04-17T20:39:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Все кладбища Краснодарского края закроют для посещений с 18 по 26 апреля

Ограничения коснутся старых и действующих погостов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

На Кубани продлили карантин до 30 апреля. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба, сразу после которого подписал постановление. Согласно документу с 18 по 26 апреля закрываются все кладбища Краснодарского края.

- Ограничить посещение кладбищ, расположенных на территории региона - за исключением обращения за предоставлением услуг по погребению, - говорится в постановлении губернатора от 17 апреля 2020 года.

Ограничения коснутся как закрытых, так и действующих погостов.

- Такие меры позволят избежать массового скопления жителей, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжали на поминальные мероприятия, - сказали в администрации кубанской столицы.

Стоит сказать, что в Краснодаре всего 18 кладбищ. В ночь на 18 апреля ворота всех погостов будут закрыты. Пускать на территории будут только катафалк.

За эту неделю на кладбищах планируют навести порядок. Здесь уберут и вывезут мусор, покосят сорняки и поросль, уберут аварийные деревья.

О том, будут ли доступны для посещения кладбища в Родительский день, на Радоницу, которая в этом году будет 28 апреля, станет известно позже.

- Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки, - уточняют в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре 17 апреля оштрафовали 107 нарушителей карантина
Все кладбища Краснодарского края закроют для посещений с 18 по 26 апреля
На Кубани многодетным семьям и инвалидам раздали продуктовые наборы и «Комсомолку»
Жителя Кубани оштрафовали за выдуманную историю о карантине в соцсетях
В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района
Пасха в Краснодарском крае в 2020 году: на охрану общественного порядка выйдут две тысячи полицейских
Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам
Прикована к кровати, но дышит самостоятельно: Надежда Бабкина постепенно идет на поправку
В Отрадненском и Кавказском районах отремонтировали линии электропередачи
На Кубани за нарушение карантина за последние сутки выписали почти 400 протоколов
Бывшего вице-мэра Майкопа осудят за взятки
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к интернет-банку через контакт-центр
В Краснодаре суд отправил лечиться у психиатра мужчину, оскорбившего полицейского
На Кубани обвиняют 71-летнюю бабушку, что та отравила соседских щенят
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Каждый житель Кубани может принять участие в акции «Сад Памяти» на своем участке или онлайн
Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 30 апреля: красные пропуска сохраняются и менять их не нужно
На Кубани определят перечень предприятий, которые возобновят работу с 20 апреля
В Краснодарском крае зафиксировали шесть очагов распространения коронавируса
Вениамин Кондратьев о продлении карантина в Краснодарском крае: Это мера вынужденная!
Пенсионерка с ножом: полиция в Сочи задержала агрессивную пожилую женщину
В Сочи сожитель ударил ножом в живот 70-летнюю женщину
В Краснодаре рынки и ярмарки работают по 11 адресам
Аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме
Власти Краснодара бесплатно выдают управляющим компаниям раствор для обработки подъездов
На Публичной кадастровой карте Кубани представлены сведения о земельных участках