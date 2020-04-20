2020-04-20T14:21:06+03:00
Происшествия

Зверски избитого 6-летнего ребенка-маугли нашли в одной из квартир Новороссийска

33-летняя мать-одиночка получила квартиру, как сирота [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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С сотрясением мозга мальчик находится в больнице. Фото: "ЧП Новороссийск"С сотрясением мозга мальчик находится в больнице. Фото: "ЧП Новороссийск"
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В одной из квартир на улице Видова в Новороссийске соседи случайно обнаружили запуганного и избитого малыша. Мальчик лет шести весь в синяках и ссадинах сидел один в захламленной квартире.

- Мы побежали в эту квартиру, когда сверху вода закапала. Стучали в дверь, никто не откликался. Пришлось ломать, - рассказали "КП" - Кубань" очевидцы.

Войдя в квартиру, они ужаснулись увиденному. Из грязного унитаза лилась зловонная вода, а вокруг в ней плавали вещи. Полуголого ребенка жители дома нашли не сразу. Он забился в угол одной из комнат и слился с ее неопрятной обстановкой. Кто-то из вошедших включил на телефоне видеокамеру.

Ребенка-маугли нашли в одной из квартир Новороссийска.соцсети

На теле мальчика, позже стало известно, что его зовут Женя, не было живого места.

- Следы на предплечьях и на плечах как будто от зубов, синяки, - фиксировали вошедшие соседи на кадрах. - Забираем его.

Ничего внятного ребенок объяснить не смог. Несмотря на возраст дошкольника, он с трудом говорил.

На скорой Женю отвезли в горбольницу Новороссийска, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные ушибы тела.

- Ребенок - родной сын 33-летней матери. Она получила квартиру от государства, как сирота. Сама воспитывалась в детском доме. До этого момента никаких сигналов от этой семьи не поступало. В комиссии по делам несовершеннолетних материалов по этой семье не фиксировалось, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК "Истязание малолетнего". Мать мальчика сейчас опрашивают.

- Мальчик был заперт в квартире один, где случился потоп. Матери не было, когда пришли соседи. Предварительно стало известно, что избивала мать своего сына регулярно, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Материалы проверки были изъяты из полиции и переданы в следственные органы регионального СУ для принятия процессуального решения. Что и было незамедлительно сделано.

Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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