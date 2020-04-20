"Странная, нигде не работает, живет подачками": что известно о матери, оставившей избитого сына в затопленной квартире

В последствиях жуткой находки в Новороссийске, где в затопленной и захламленной квартире 15 апреля соседи обнаружили 6-летнего мальчика, сейчас разбираются следователи. Ребенок сидел один в квартире, где вода из крана уже покрыла пол в ванной и просочилась к соседям. При этом на тельце малыша не было живого места от синяков, а врачи позже диагностировали еще и сотрясение мозга. А состояние гематом дает основание предполагать следователям, что мальчика избивали регулярно и методично.

- Мать в жилище отсутствовала. По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

На место происшествия бдительные соседи вызвали полицейских. До приезда бригады скорой помощи ребенка накормили и отогрели. В одних трусиках он прятался от людей в грязной комнате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/774197" frameborder="0"></iframe> Ребенка-маугли нашли в одной из квартир Новороссийска.соцсети

"Комсомолка" выяснила, что мать ребенка, 33-летняя Валентина Гусейнова, живет в этой квартире уже несколько лет, нигде не работает и существует за счет помощи окружающих.

- Квартира ей досталась как сироте. По поводу обстановки в семье никаких сигналов раньше не поступало, - рассказали "КП" - Кубань" в мэрии города-героя.

Отца ее маленького сына соседи никогда не видели. Но известно, что он работает водителем маршрутки. Сейчас под давлением общественности, мужчина даже изъявил желание воспитывать мальчика. Но пока об этом говорить преждевременно.

Кстати, ребенок, по данным следствия, не ходил в детский сад и на медосмотры. На улице мать с ребенком соседи тоже видели редко. При этом сама Валентина очень любила ходить по гостям.

- Валя странноватая. Могла часами засиживаться в гостях, не вспоминая о сыне. Общительная, но как будто не в себе, - рассказывают "КП" - Кубань" жильцы дома на Видова в Новороссийске.

К слову, следствие планирует дать правовую оценку и действиям социальных служб, призванных контролировать условия проживания детей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Зверски избитого 6-летнего ребенка-маугли нашли в одной из квартир Новороссийска

33-летняя мать-одиночка получила квартиру, как сирота [видео]