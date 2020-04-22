6-летнему мальчику-маугли, зверски избитому матерью, подарили планшет и одежду

Маленький Илья (имя изменено - авт.) по-прежнему находится в горбольнице Новороссийска. Врачи диагностировали у ребенка, которого нашли одного в затопленной квартире, сотрясение мозга и множественные ушибы. 6-летний мальчик находится в лечебнице с 15 апреля, но вокруг него уже много взрослых друзей.

- Ребенок, попавший к нам в больницу, оказался брошенным при живых родителях, - сделали сообщение на официальной странице горбольницы Новороссийска в соцсети. - В больнице на медперсонал ложится огромная нагрузка: ребёнка без сопровождения нужно кормить, переодевать, следить за ним. Весь персонал детского хирургического отделения, да и всей больницы не остались равнодушными: поддержка и помощь оказываются малышу постоянно. Администрация больницы выражает благодарность директору предприятия по обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения за подарки для ребенка: одежду, обувь, игрушки, детский планшет.

Но это, по-мнению медиков, не отменяет душевного одиночества ребенка.

- Среди доброты и внимания малыш чувствует свою ненужность. Он не понимает, кто все эти люди в белых халатах, он не знает, с кем можно поговорить, поделиться своими детскими переживаниями, потому что близкого человека рядом нет, - рассказывают врачи больницы, в которой лежит избитый матерью ребенок.

Мать мальчика призналась, что била сына.

Надо сказать, следователям мать 6-летнего мальчика Валентина Гусейнова сама призналась, что била сына в отместку бывшему сожителю - его отцу. Но мотивы 33-летней женщины еще предстоит выяснить психолого-психиатрической экспертизе.

Ее несчастного сына после поместят в реабилитационный центр после выписки. С ним, по словам омбудсмена по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, начнут работать психологи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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