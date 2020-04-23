2020-04-22T23:22:36+03:00
Общество

Ей рожать, а она – помогать: девушка на последних сроках беременности развозит старикам и медикам продукты

34-летняя Анна Артемьева из Краснодара стала волонтером и запустила в городе акцию добра
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Анна Артемьева вместе с друзьями из консервного завода помогает разгружать соленья для медиковАнна Артемьева вместе с друзьями из консервного завода помогает разгружать соленья для медиковФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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- Что жы вы делаете? Вам же в роддом скоро, а не помощь развозить, - выхватила фельдшер скорой помощи упаковку с кабачкой икрой у девушки в положении, которая разгружала машину с продуктами для медиков у больницы.

- Банки ведь не тяжелые, - лишь хохотала в ответ беременная.

34-летняя владелица PR-агентства из Краснодара Анна Артемьева вот-вот должна родить. Врачи ставили ей срок – двадцатые числа апреля, но малыш пока не спешит появляться на свет. А мать и рада:

- Я просто еще не всем помогла. Работы еще много. Мне даже некогда имя сыну придумать, - улыбается Анна, поглаживая свой огромный живот.

Багажник девушки забит продуктами и подарками для пенсионеров и многодетных семей Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Багажник девушки забит продуктами и подарками для пенсионеров и многодетных семейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В своем агентстве она отправила сотрудников на удаленную работу и сейчас они дают бесплатные онлайн-уроки для пенсионеров, как раскрутить соцсети. А сама бизнес-леди в положении решила помогать людям. Тем, кто остался из-за карантина без работы, многодетным семьям и старикам. А еще - тем, кто сейчас трудится сутками напролет, спасая людей от коронавируса - медикам.

Анна Артемьева и своих клиентов и друзей подтянула, вместе с ними запустила в Краснодаре акцию «Челлендж добра». За несколько дней к ней присоединились десятки желающих – бизнесмены, политики и обычные люди. Собирают продуктовые наборы, одежду, товары первой необходимости и развозят по всему Краснодарскому краю. Списки тех, кто сейчас в тяжелом материальном положении, Анна достала через своих знакомых-госслужащих.

Как волонтер Анна получила спецпропуск – без него передвигаться по городу запрещено во время карантина. Правда, чтобы выдали заветную бумагу, ей пришлось умолчать о своем интересном положении. Говорит, иначе бы не дали.

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Нет, ещё не родила.
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Но и сама тщательно соблюдает все правила. В ее машине – запас масок и перчаток, антисептик. И всегда на зарядке мобильник – вдруг начнутся схватки и придется вызывать скорую. Сроки ведь рожать уже подходят.

- Я же беременная, а не больная, - говорит девушка. – Чувствую себя отлично, даже спортом занимаюсь - тренер мне расписал программу для беременных, каждое утро выполняю упражнения. А потом продуктовые наборы развожу.

Анна с партнерами собрали наборы для нуждающихся

Анна с партнерами собрали наборы для нуждающихся

Вместе с консервным заводом Анна привезла медикам краснодарской скорой грузовик с соленьями – огурчиками, компотами, икрой, помидорами и зеленым горошком.

- Врачи сейчас – на передовой борьбы с коронавирусом. У них и времени на обед-то нет, кто о них позаботится, как не мы? – рассуждает Анна. – Поэтому мы с друзьями из консервного завода и привезли им тонну солений. Все удобнее – открыл, пообедал и побежал дальше работать.

И пока помогает медикам разгружать машину с продуктами, в ее белой Ауди весь салон забит пакетами с новой домашней одеждой.

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Если честно, мне уже поднадоело быть и огрызаться на комплименты про шарик и колобок.
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– Потом повезу многодетным семьям наборы – магазин нижнего белья и текстиля как узнал об акции «Челлендж добра», предоставил свой товар бесплатно, - объясняет девушка. – А мне не сложно, развезу.

Анна жалеет, что не может взять с собой своего старшего 10-летнего сына Тимофея – чтобы и он помогал нуждающимся. Но ему лучше посидеть дома, и во время режима самоизоляции он находится у родственников в станице. Зато супруг девушки – госслужащий, тоже вовлечен в процесс. Когда у него выходной, семья вместе развозит по краю продукты и подарки нуждающимся. А по вечерам Анна разносит свежий выпуск «Комсомолки» и продукты по своим пожилым соседям. Но старики уже ждут от нее других новостей – о том, чо она стала мамой.

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Анна даже находясь в интересном положении не отказывает себе в тренировках
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ИСТОЧНИК KP.RU

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