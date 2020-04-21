2020-04-21T20:32:07+03:00
Общество

Фельдшерам скорой помощи Краснодара передали грузовик продуктов

В машине – тонна консервированных овощей [фото]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Фельдшерам скорой помощи передал грузовик продуктовФельдшерам скорой помощи передал грузовик продуктовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медики Кубани сейчас работают на пределе сил. Они – на передовой. На передовой борьбы с опасной инфекцией – коронавирусом. С каждым днем с фронтов приходят печальные новости – в крае прибавилось количество заболевших. По последним данным, всего за помощью к медикам обратилось 1365 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 202 ребенка. На стационаром лечении находятся 583 пациента, из них 73 ребенка. Дома на карантине сидят 9008 жителей Кубани.

Работают в регионе практически все медики. На передовой и бригады скорой помощи. Они одними из первых приезжают за заболевшим коронавирусом и везут его в инфекционку. В больнице скорой медицинской помощи Краснодара созданы даже специальные, коронавирусные, эвакобригады. Ведь не все забирают таких больных. А чтобы фельдшеров хватало на всех, на станции скорой медпомощи Краснодара перепрофилизировали количество бригад. Ведь их помощь нужна не только коронавирусным пациентам.

И пока больница скорой помощи закрыта на карантин, медики все равно трудятся.

- Больница скорой медицинской помощи временно закрыта для приема пациентов. В учреждении проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Мы продолжаем оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, поступившим ранее и находящимся в стационарах. БСМП продолжит свою работу в штатном режиме при поступлении особого распоряжения. Пациенты бригадами скорой помощи доставляются в другие больницы города, - говорится в сообщении больницы.

Продуктов должно хватит на всех Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Продуктов должно хватит на всехФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Работают фельдшеры сутками, трудится медперсонал на всех подстанциях скорой помощи. И когда у медиков выпадают редкие выходные, у них просто нет времени на походы за продуктами – необходимо выспаться, чтобы бодрыми и свежими продолжать спасать пациентов.

В грузовике - кабачковая икра и различные соленья Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В грузовике - кабачковая икра и различные соленьяФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Поэтому один краснодарский завод решил помочь фельдшерам в это непростое время. Предприятие пригнало грузовик своей продукции. В нем и маринованные огурцы, и кабачковая икра, и компоты, и различные соленья – всего около тонны.

Волонтеры передают медикам закрутки Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Волонтеры передают медикам закруткиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Главное, чтобы медики были здоровы – ведь сейчас от них зависит здоровье кубанцев. А чтобы они не тратили время на приготовление еды, их снабдили самым необходимым – тем, что можно открыть и отведать во время обеденного перерыва. Или поужинать дома после тяжелого трудового дня.

Сотрудники скорой помощи Краснодара принимают упаковки с консервами Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сотрудники скорой помощи Краснодара принимают упаковки с консервамиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

И все соленья из кубанских продуктов. Так фельдшерам скорой помощи передали 12 упаковок кизилового компота и напитка из абрикосов, 20 упаковок кабачковой икры, 12 – икры из баклажанов, а еще рагу, несколько упаковок зеленого горошка, кукурузы, банки с огурцами и растительное масло.

Медикам передали грузовик продуктов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медикам передали грузовик продуктовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Фельдшерам очень приятно внимание, спасибо за такой щедрый подарок, - обратилась к бизнесмену, который и привез продукты, заместитель главного врача по станции скорой медицинской помощи БСМП Краснодара Елена Геращенко.

Медики сейчас - на передовой борьбы с опасной инфекцией Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медики сейчас - на передовой борьбы с опасной инфекциейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Так как больница закрыта на карантин, продукты медикам передавали в так называемой чистой зоне. А потом их развели по подстанциям скорой медицинской помощи Краснодара.

Упаковки с консервами развезли по краснодарским подстанциям скорой помощи Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Упаковки с консервами развезли по краснодарским подстанциям скорой помощиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Вместе с продуктами медикам передали и свежий выпуск «Комсомольской правды».

Большинство сотрудников на подстанциях скорой медпомощи - женщины Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Большинство сотрудников на подстанциях скорой медпомощи - женщиныФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медикам скорой передали консервы и соленья Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медикам скорой передали консервы и соленьяФото: Кирилл ВЕРШИНИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Откуда в Краснодарский край завезли коронавирус О первом случае заболевания коронавирусом в Краснодарском крае стало известно 12 марта. Мужчина вернулся в Приморско-Ахтарский район из Италии. Он перенес болезнь в легкой форме, а 28 марта его выписали. В первые недели коронавирус в Краснодарском крае не распространялся, все заболевшие приезжали уже зараженные вирусом из разных стран. По сообщениям оперативного штаба, в список вошли два десятка государств (продолжение)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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