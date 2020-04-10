«Нам звонят и спрашивают, почему не дезинфицируют подъезд»: краснодарская станция скорой помощи превратилась в диспетчерскую службу

На передовой сейчас – все медики Кубани. Они работают зачастую без перерывов и выходных. И задача у них сейчас одна – спасать земляков от стремительно распространяющейся заразы – коронавируса. Сейчас в стационарах региона находятся 270 человек, из них 64 ребенка.

Несколько районный больниц Кубань перешли в другой режим работы – функционируют как госпитали.

На посту и врачи скорой медицинской помощи – они ведь самые первые приезжают за заболевшим коронавирусом и везут его в инфекционку.

Диспетчерская краснодарской БСМПФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Не все машины скорой забирают таких больных. В больнице скорой медицинской помощи работают специальные эвакобригады.

- Именно они отправляются к пациентам, которые недавно вернулись из заграницы и чувствуют себя плохо. А также к тем, у кого симптомы ОРВИ, - пояснила пресс-секретарь БСМП Оксана Антониади.

Эвакобригада соби рается на вызовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Корреспондент «Комсомолки» побывал на краснодарской станции скорой медицинской помощи и увидел, как работают эти бригады.

Фельдшер 2-ой подстанции Больницы скорой медицинской помощи Краснодара Александр Посашков собирается на выезд. Диспетчеру БСМП поступил звонок – у человека высокая температура.

Дисциплина на станции скорой медпомощи – почти что армейская. Александр Посашков и водитель неотложки Сергей Каркач за несколько секунд натягивают специальные защитные костюмы, маску и мчатся на вызов.

- Количество бригад сейчас увеличено, поэтому мы приедем быстро, - говорит, садясь в автомобиль, Александр Посашков.

Медики спешат на вызовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А в пресс-службе больницы пояснили – вызовов во время карантина стало меньше.

- Если в феврале вызовов было 1104 в день, то сейчас их количество уменьшилось. В среднем приходит чуть больше 900 звонков, - пояснила пресс-секретарь БСМП Оксана Антониади. - В связи с уменьшением количества вызовов и увеличения количества выездных бригад, время ожидания медиков уменьшилось. Врачи скорой отправляются на все вызовы, где необходимо оказание экстренной медицинской помощи. Это ДТП, травмы, кровотечения, терапевтические, хирургические заболевания и т.д.

Сотрудники скорой едут на вызовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пока Александр Посашков и Сергей Каркач на выезде, в диспетчерскую БСМП Краснодара звонит женщина.

- Почему у нас подъезд не дезинфицируют, - спрашивает она.

В день на станцию скорой медпомощи поступает около 900 звонковФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Вам стоит обратиться в управляющую компанию, - вежливо отвечает диспетчер. И выясняет, нужна ли звонившему помощь медиков.

Скорая помощьФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Знаете, около 50% звонков не относится к службе скорой медицинской помощи, - пояснила Оксана Антониади. – Люди спрашивают, почему не убирают и не обеззараживают подъезды, где находятся аптеки, почему не работают банки, куда поехать, чтобы снять швы и взять анализы на коронавирус. Мы по возможности отвечаем на все вопросы. Но все-таки просим звонить на 03 только если нужна помощь медиков.

После выездаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Во время карантина на линию выходят около 80-90 врачей. Их стало больше, чем было в обычное время. Сейчас ведь главное – быстро и вовремя оказать всю необходимую медпомощь.

Медики после выездаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

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