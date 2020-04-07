Врачам Сочи передали 800 желтых защитных комбинезонов, как у президента

Врачам из Сочи передали 800 защитных комбинезонов. Точно такой же желтый костюм защищал Владимира Путина при визите в московскую больницу, где лечатся больные коронавирусом. Теперь и сочинские врачи будут надежно защищены.

- Эти костюмы обеспечивают барьерную защиту от неорганических химикатов, биологически опасных веществ и инфекционных агентов, в том числе и коронавируса, - сказал глава «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин. Этот фонд и передал одежду врачам. - Помогать медикам в нынешней ситуации — это наш долг. Костюмы, которые мы передали, многоразового использования, прочные и способны защищать даже от радиационного загрязнения. При этом сами комбинезоны довольно легкие. Вес одного - 450 грамм.

Одежду привезли в перинатальный центр города, откуда уже ее распределят по всем медучреждениям курорта.

- При использовании с респираторами и соблюдении всех правил такой костюм даст сочинским врачам максимальную защиту от заражения, - пояснили в «Цифровой долине Сочи».

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