2020-04-06T12:59:40+03:00
Общество

В Сочи на балконе самоизолированной многоэтажки каждый вечер устраивают джазовые концерты

Соседи аплодируют музыканту [видео]
Варвара ДЫМ
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В Сочи на балконе многоэтажки играют джаз .

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Фото: i.ytimg.com

Фото: i.ytimg.com

Пошла вторая неделя самоизоляции. Люди уже устали сидеть в квартирах - хотят на улицу и развлечений. Но пока выходить можно разве что на балкон - только там на время разрешено дышать свежим воздухом.

Выходить же на улицу позволено только в случае острой необходимости - сходить в ближайший магазин, в аптеку или по специальному пропуску навестить родственников, которые нуждаются в уходе. Вообще появляться на улицах кубанских городов можно только имея спецпропуск. Иначе - штрафуют.

Житель многоэтажки по улице Кирпичной в Адлерском районе Сочи нашел способ, как порадовать заскучавших соседей - мужчина каждый вечер играет джаз на своем балконе.

В Сочи на балконе многоэтажки играют джаз .

- Мы уже устали сидеть по квартирам, и музыка сейчас спасает, - рассказала "КП"-Кубань" жительница жилого комплекса Кристина. - Выходим на свои балконы, или открываем окна и слушаем. Про саксофониста ничего не известно - как его зовут, где работает, а мы и не спрашиваем! Просто наслаждаемся хорошей музыкой. Спасибо ему, большое, за это!

Играет последние несколько дней в одно и то же время - так кто к восьми вечера весь жилой комплекс подтягивает к балконам, чтобы слушать музыку. Концерт длится около часа.

- Браво, - кричат соседи в окна, когда концерт заканчивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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