Аэропорты в Сочи , Краснодаре и Анапе сменили логотипы на «карантинные»

6 Апр 2020 2020-04-06T13:07:18+03:00

Таким способом здесь хотят напомнить о важности мер безопасности в период пандемии

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Международные аэропорты Сочи, Краснодар и Анапа присоединились к международной акции "Оставайтесь дома". Они изменили свои логотипы, столь своеобразным образом стараясь призвать людей временно отказаться от путешествий и остаться дома, заботясь о безопасности своей и окружающих.

Для этого часть логотипа, изображающая обычно повернутую вправо стрелку, перемещена наверх, и напоминает крышу дома. По окончании карантина логотипы будут возвращены к своему обычному виду.

При этом аэропорты Сочи, Краснодар и Анапа продолжают работу, однако таким способом они напоминают о важности соблюдения строгих карантинных мер. В аэропортах также значительно усилены профилактические мероприятия.

- Каждые 2 часа мы производим дезинфекцию общественных помещений и обработку различных поверхностей для безопасного и комфортного нахождения посетителей на территории аэропортов,- отметила официальный представитель аэропортов Сочи, Краснодар и Анапа Анна Шалимова,

ИСТОЧНИК KP.RU