Аэропорты в Сочи , Краснодаре и Анапе сменили логотипы на «карантинные»
Международные аэропорты Сочи, Краснодар и Анапа присоединились к международной акции "Оставайтесь дома". Они изменили свои логотипы, столь своеобразным образом стараясь призвать людей временно отказаться от путешествий и остаться дома, заботясь о безопасности своей и окружающих.
Для этого часть логотипа, изображающая обычно повернутую вправо стрелку, перемещена наверх, и напоминает крышу дома. По окончании карантина логотипы будут возвращены к своему обычному виду.
При этом аэропорты Сочи, Краснодар и Анапа продолжают работу, однако таким способом они напоминают о важности соблюдения строгих карантинных мер. В аэропортах также значительно усилены профилактические мероприятия.
- Каждые 2 часа мы производим дезинфекцию общественных помещений и обработку различных поверхностей для безопасного и комфортного нахождения посетителей на территории аэропортов,- отметила официальный представитель аэропортов Сочи, Краснодар и Анапа Анна Шалимова,
ИСТОЧНИК KP.RU