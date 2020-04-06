Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 апреля 2020 года: один из 11 заболевших не был за границей

6 Апр 2020 2020-04-06T11:42:16+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 6 апреля 2020 года [подкаст]

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Ранее «КП» - Кубань» сообщала о том, что в регионе подтвердили 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего новая инфекция выявлена у 50 человек.

- 10 новых случаев – завозные, один – контактный. Десять заболевших вернулись из Чехии, ОАЭ, Турции, США, Бразилии и Франции. Их возраст - от 6 до 59 лет. Это шесть мужчин, пять женщин. Заболевшие из Новороссийска, Краснодара, Сочи и Геленджика, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае еще 11 человек заболели коронавирусом 00:00 00:00

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии – два в СКИБ, еще два - в инфекционной больнице №3 в Новороссийске и один проходит лечение в Лабинской ЦРБ.

Всего проведено 15928 лабораторных исследований. С подозрением на COVID-19 обратились 640 человек, в том числе 113 детей. На стационарном лечении - 247 пациентов, включая 58 детей. Под медицинским наблюдением - 5455 жителей.

В обсерваторах находятся 78 граждан – 13 в Краснодаре и 65- в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Напомним, в Адыгее 6 апреля коронавирус выявили еще у шести человек. Теперь общее число заболевших достигло 11.

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ИСТОЧНИК KP.RU