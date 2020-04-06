Выплата пенсий в Краснодарском крае во время карантина: как и когда получать деньги

В Краснодарском крае карантин продлили до 12 апреля. Это значит, что жителей региона просят по-прежнему не выходить из дома без крайней необходимости. Ограничение сделали для посещения медучреждений, аптек и продовольственных магазинов. Кроме того, иначе организована выплата пенсий в Краснодарском крае во время карантина.

Пожилым людям не нужно лично посещать отделение почтовой связи.

- Пенсию или пособие доставят прямо домой, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Пенсионного фонда Краснодарского края. - Кроме того, почтальон поможет оплатить коммунальные платежи.

График организовали следующий:

- Если пенсию вы получаете 7,8 и 9 апреля, то вам ее принесут 7-го числа;

- За 10, 11, 12 апреля, выплатят 8-го числа;

- Если обычно вам приносят 13, 14, 15 апреля, то в этот раз ждите почтальона 9-го числа;

- Если пособие вы получаете 16, 17, 18 апреля, то вам дадут 10 апреля;

- За 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля принесут 11-го числа.

А вот у тех, кто получает пенсию на счет банковской карты, изменений не будет. Все перечисления поступят как и прежде по графику.

АЛЛО!

Вопросы по дате и времени прихода сотрудника можно уточнить по номеру: 8-800-1000-000 либо по номеру конкретного почтового отделения.

Напомним, в крае по-прежнему 39 заболевших коронавирусом. Девять из них уже выписаны, а пятеро – в тяжелом состоянии.

Всего на 5 апреля в медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 616 человек, в том числе 111 детей. В стационарах остаются 227 человек, из них 55 детей.

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