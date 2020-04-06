2020-04-06T11:43:03+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 апреля 2020 года: в регионе подтверждено 11 новых случаев COVID-19

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 апреля 2020 года [покдаст]
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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На Кубани увеличилось количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, 6 апреля были подтверждены еще 11 случаев. Теперь общее число заболевших достигло 50.

В Краснодарском крае еще 11 человек заболели коронавирусом

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Всего в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса, также произошло два летальных исхода. Впервые диагноз поставили в Республике Карелия. За сутки по России полностью выздоровел 51 человек.

Тем временем, пять пациентов с подтвержденным коронавирусом в Краснодарском крае находятся в тяжелом состоянии. Ранее девять человек вылечились и уже покинули больницы, 30 человек продолжают бороться с вирусом.

При этом еще 32 пациента сдали предварительно положительный результат на коронавирус. По решению губернатора, введенный 31 марта карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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