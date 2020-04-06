2020-04-06T10:55:24+03:00
Карта Кубани

Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 6 апреля 2020 года: в республике диагноз подтвердился еще у шести человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Адыгее на 6 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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В Адыгее 6 апреля коронавирус выявили еще у шести человек. Теперь общее число заболевших достигло 11.

По денным Оперативного штаба, всего в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса, также произошло два летальных исхода. Впервые диагноз поставили в Республике Карелия. За сутки по России полностью выздоровел 51 человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее новым вирусом заболели два человека.

Тем временем, на Кубани 6 апреля также увеличилось количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, 6 апреля были подтверждены еще 11 случаев.

Напомним, Оперштаб Кубани обосновал госпитализацию семейной пары из Лабинска. У пациентов бессимптомное течение болезни, но они являются переносчиками вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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