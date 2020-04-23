2020-04-23T10:25:05+03:00
Общество

Еще одна тайна раскрыта: в парке «Краснодар» посадили редкое фиалковое дерево из Южной Америки

В период цветения зрелище не уступит по пышности празднику сакуры в Японии [фото]
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/officialparkkrasnodarФото: instagram.com/officialparkkrasnodar
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Во время прогулок зимой в новой части парка «Краснодар» взор многих горожан притягивали деревья, которые находились под куполом. После того, как растения «сбросили» свою защиту, жителям кубанской столицы стало еще любопытнее - что же это за теплолюбивые красавцы? И вот еще одна тайна раскрыта.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Как оказалось, в парке по кругу фонтана посадили редкое фиалковое дерево, которое называется Джакаранда (Жакаранда).

- Это дерево, очень любимое австралийцами, хотя настоящая его родина - Южная Америка (Бразилия, Парагвай, Аргентина), - рассказывается на официальной странице парка «Краснодар» в Instagram. - У растения удивительное пурпурное цветение, редкое в природе, особенно в наших широтах.

Так деревья выглядят ночью. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Так деревья выглядят ночью. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Что интересно, зрелище не уступает по пышности празднику сакуры в Японии. Ажур кроны буйно цветущей джакаранды напоминает сиреневый туман. Деревья вырастают до 20 метров в высоту, а продолжительность их жизни может достигать (!) 200 лет.

Правда, жакаранде необходимы климатические условия субтропиков и тропиков. Климат Краснодара для такого дерева слишком холодный, поэтому растениям создали особые условия «проживания».

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Жакаранда цветет обычно с середины до конца весны, устраивая настоящую феерию цвета.

Кстати, в сочинском «Дендрарии» осенью прошлого года появилось фиалковое дерево. Саженцы редкого растения подарила парку жительница Санкт-Петербурга, которая вырастила их сама из семян, привезенных из Испании.

Экзотические «подарки» начали проходить адаптацию в карантинном отделении оранжереи парка, затем их высадили на территории. И теперь специалисты скрестили пальцы в надежде, что джакаранда приживется.

Вот такую красоту запечатлели в Сочи. Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка

Вот такую красоту запечатлели в Сочи. Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка

Ранее специалисты «Дендрария» уже высаживали фиалковые деревья, но прижиться растения так и не смогли. При понижении температуры воздуха ниже 7°С молодые деревца погибали.

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Еще до введения карантина, когда прогулки по парку «Краснодар» были доступны, горожане интересовались необычным арт-объектом. Дерево, спрятанное в центре зеркального лабиринта, - не давало покоя многим. И вот загадка раскрыта - оказывается в парке посадили королевский делоникс. Это дерево входит в пятерку самых красивых на планете (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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