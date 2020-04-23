2020-04-23T22:06:57+03:00
Общество

На Кубани впервые в российской истории выпустили в реку икряных шипов

Теперь их задача – продлить свой род [фото]
Виталий КАРНАУХ
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Для того чтобы стать половозрелой особью и завести потомство, осетровым необходимо прожить от 15 до 20 летДля того чтобы стать половозрелой особью и завести потомство, осетровым необходимо прожить от 15 до 20 летФото: Виталий КАРНАУХ

К этому событию кубанские ученые, занимающиеся воспроизведением осетровых видов рыб, шли почти десятилетие. Много времени понадобилось для того, чтобы вырастить шипов, - этот вид осетровых рыб чуть меньше полувека назад был на грани вымирания. Тогда-то и было создано учреждение «Кубаньбиоресурсы», которое по сей день стоит на страже краснокнижных подводных обитателей: разводят в искусственных условиях и выпускают в естественные водоемы русских осетров, стерлядь, белуг, севрюг и шипов. Последних из этого списка 23 апреля выпустили в реку Лабу под Курганинском.

Виды осетровых рыб довольно капризные Фото: Виталий КАРНАУХ

Виды осетровых рыб довольно капризныеФото: Виталий КАРНАУХ

- Мы занимаемся этим для того, чтобы сохранить ценные виды, - рассказывает корреспонденту «КП»-Кубань» директор ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы» профессор Михаил Чебанов. – Разводим осетровых на рыбоводном участке ниже Краснодарского водохранилища, а позже выпускаем в различных участках бассейна Кубани. Сегодняшнее мероприятие индивидуально тем, что в России еще никогда не выпускали половозрелых особей осетровых в природные условия, и тем более, редчайших шипов – это икряные самки в возрасте от 6 до 8 лет.

Сейчас таким рыбам очень сложно выжить в естественной среде обитания Фото: Виталий КАРНАУХ

Сейчас таким рыбам очень сложно выжить в естественной среде обитанияФото: Виталий КАРНАУХ

Помимо самок в Лабу попали еще и самцы – они будут их верными спутниками в период размножения. Всего в реку под Курганинском попали 26 взрослых особей шипа – 6 самок и 20 самцов.

Поэтому потомство нужно воссоздавать искуственно Фото: Виталий КАРНАУХ

Поэтому потомство нужно воссоздавать искуственноФото: Виталий КАРНАУХ

Вообще же виды осетровых рыб довольно капризные и водоемы в современных условиях им не всегда подходят: дамбы, грязь, браконьеры… И если бы 30 лет назад учёные из «Кубаньбиоресурсов» не включились в работу по сохранению этих рыб, то сейчас шанс встретить в реках осетра или севрюгу был бы нулевым.

Помимо шипа в Лабу под Курганинском выпустили еще и стерлядь Фото: Виталий КАРНАУХ

Помимо шипа в Лабу под Курганинском выпустили еще и стерлядьФото: Виталий КАРНАУХ

- Эти виды значительно старше, чем другие рыбы. Они появились 200 миллионов лет назад, - продолжает Михаил Чебанов. – Они обладают многими свойствами, которые человеку неизвестны, в плане оздоровления людей. Так что есть надежда, что благодаря работам по сохранению генофонда, появятся новые возможности у ученых.

Сейчас таким рыбам очень сложно выжить в естественной среде обитания, потому что в реках появилось очень много преград. По словам Михаила, в кубанские реки уже около полувека выпускают мальков, но они едва ли успевают вырасти и размножиться – погибают от рук браконьеров, зачастую бывают съедены хищниками, не находят свободных путей из-за дамб и плотин, попадают в водозаборы. А для того, чтобы стать половозрелой особью и завести потомство, осетровым необходимо прожить от 15 до 20 лет. До этого возраста доживают единицы.

Поэтому и возникла необходимость в создании искусственных условий для размножения.

Увеличивать популяцию необходимо или шанс встретить осетровых на Кубани будет нулевым Фото: Виталий КАРНАУХ

Увеличивать популяцию необходимо или шанс встретить осетровых на Кубани будет нулевымФото: Виталий КАРНАУХ

- Каждая особь перед выпуском прошла УЗИ-диагностику состояния репродуктивной системы. Рыбы имеют индивидуальные чипы, по которым можно будет определить, где, когда и на какой стадии развития были выпущены пойманные особи. Это позволит внести коррективы в нашу программу и выпускать их в дальнейшем в те участки рек, где шипы разного возраста показали наиболее высокую выживаемость, - заключил директор ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы».

Кстати, помимо шипа в Лабу под Курганинском выпустили еще и стерлядь: 30 самок и 60 самцов. Дальше в планах у ученых выпустить в водоемы Кубани севрюгу и русского осетра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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