2020-04-24T14:33:48+03:00
Происшествия

В Геленджике против трех полицейских возбудили уголовные дела за взятки

Одна и та же дама в разное время пыталась откупиться деньгами за закрытие глаз на ее правонарушения
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
28-летняя Алена С. из Геленджика пыталась откупиться деньгами за правонарушения.28-летняя Алена С. из Геленджика пыталась откупиться деньгами за правонарушения.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

28-летняя Алена С. из Геленджика не раз попадала под пристальный взор полицейских. Правда, как поговаривают, ей удавалось откупиться. Только теперь этот геленджикский фарс превратился в драму и за взяточный бизнес придется ответить правоохранителям - за дело взялся Следственный комитет.

Следователи города-курорта возбудили уголовное дело против 36-летнего бывшего опера. Максим Д. - майор полиции, работал в отделе по контролю за оборотом наркотиков местного ОМВД. На этой должности он продержался три года, сейчас его обвиняют в получении взятки за заведомо незаконное бездействие.

По данным следствия, в конце ноября прошлого года, около девяти часов вечера, Максим находился в легковушке возле дома на улице Островского вместе с 28-летней Аленой С. Девушка – местная, неработающая. Правоохранитель узнал, что она, возможно, причастна к незаконному приобретению наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

- Фигурант должен был зарегистрировать рапорт об обнаружении в действиях девушки преступлений, но потребовал от нее взятку в размере 50 тысяч рублей, - рассказали «КП»-Кубань» в Следственном отделе Геленджика СУ СК региона.

Взамен опер обещал закрыть глаза на ее правонарушение. Долго думать дама не стала – согласилась. Взяла деньги в долг у родственников и передала их майору. Кроме следователей, оперативное сопровождение по делу осуществляют и сотрудники УФСБ.

- В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, проводятся следственные действия и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в Следственном отделе города-курорта.

- В ОВД Максим Д. служит с 2002 года, 6 апреля 2020 уволился по собственному желанию, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Но это не первый случай, когда 28-летняя жительница Геленджика получила соблазнительное предложение, от которого не смогла отказаться.

За неделю до того, как она была поймана майором, девушка каталась по Геленджику за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Ее остановили старлей Виктор В. и младший лейтенант Артур Б.

- В половину первого ночи Алена находилась на улице Циолковского, где передала посреднику 45 тысяч рублей. Эти деньги он должен был отдать инспекторам, которые согласились закрыть глаза на правонарушение автоледи, - продолжил источник.

Однако, как сообщает пресс-служба СУ СК региона, факт передачи взятки выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Теперь 24 и 39-летний правоохранители обвиняются в получении взятки значительного размера группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время они находятся под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ограбить за 4 минуты: В Краснодаре двое в медицинских масках обчистили магазин
Расселение дома, в котором погиб краснодарец от взрыва, не требуется
На Кубани заработала система адресной помощи нуждающимся семьям с детьми
«Россети Кубань» отремонтировала три высоковольтные подстанции в Анапе и Новороссийске
Сообщение о проведении в Краснодаре несанкционированного митинга оказалось фейком
ВТБ упрощает для малого бизнеса прием оплаты при доставке
Жительницу Кубани, которая прошла обучение в сирийском лагере террористов, объявили в международный розыск
Ремонт городских дорог в Сочи выполнен уже более чем наполовину от годового плана
В Сочи ремонтируют фонтан на мемориале военных врачей
Стала известна личность попавшей под поезд девушки в Усть-Лабинском районе
В Динском районе мотоциклист попал в реанимацию после ДТП
Никаких больше шашлыков: в Краснодаре перекопали все подъезды к водоемам
На строительство поликлиники в Краснодаре направят 222 млн рублей
Угнал машину и грабил детей: В Краснодаре вынесли приговор малолетнему рецидивисту
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 24 пассажира
Сотрудники МЧС дезинфицировали аэропорт и железнодорожный вокзал Краснодара
В Краснодаре ежедневно обрабатывают 30 тысяч подъездов
На Кубани отремонтировали 222 мемориальных комплекса
В Сочи врачам скорой помощи передали овощи и сыр от семейной фермы
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 24 апреля 2020 года составило 18