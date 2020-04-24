В Геленджике против трех полицейских возбудили уголовные дела за взятки

28-летняя Алена С. из Геленджика не раз попадала под пристальный взор полицейских. Правда, как поговаривают, ей удавалось откупиться. Только теперь этот геленджикский фарс превратился в драму и за взяточный бизнес придется ответить правоохранителям - за дело взялся Следственный комитет.

Следователи города-курорта возбудили уголовное дело против 36-летнего бывшего опера. Максим Д. - майор полиции, работал в отделе по контролю за оборотом наркотиков местного ОМВД. На этой должности он продержался три года, сейчас его обвиняют в получении взятки за заведомо незаконное бездействие.

По данным следствия, в конце ноября прошлого года, около девяти часов вечера, Максим находился в легковушке возле дома на улице Островского вместе с 28-летней Аленой С. Девушка – местная, неработающая. Правоохранитель узнал, что она, возможно, причастна к незаконному приобретению наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

- Фигурант должен был зарегистрировать рапорт об обнаружении в действиях девушки преступлений, но потребовал от нее взятку в размере 50 тысяч рублей, - рассказали «КП»-Кубань» в Следственном отделе Геленджика СУ СК региона.

Взамен опер обещал закрыть глаза на ее правонарушение. Долго думать дама не стала – согласилась. Взяла деньги в долг у родственников и передала их майору. Кроме следователей, оперативное сопровождение по делу осуществляют и сотрудники УФСБ.

- В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, проводятся следственные действия и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в Следственном отделе города-курорта.

- В ОВД Максим Д. служит с 2002 года, 6 апреля 2020 уволился по собственному желанию, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Но это не первый случай, когда 28-летняя жительница Геленджика получила соблазнительное предложение, от которого не смогла отказаться.

За неделю до того, как она была поймана майором, девушка каталась по Геленджику за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Ее остановили старлей Виктор В. и младший лейтенант Артур Б.

- В половину первого ночи Алена находилась на улице Циолковского, где передала посреднику 45 тысяч рублей. Эти деньги он должен был отдать инспекторам, которые согласились закрыть глаза на правонарушение автоледи, - продолжил источник.

Однако, как сообщает пресс-служба СУ СК региона, факт передачи взятки выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Теперь 24 и 39-летний правоохранители обвиняются в получении взятки значительного размера группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время они находятся под домашним арестом.