2020-04-24T18:58:35+03:00
Общество

«Покормите морского котика»: В Сочи жители помогают питомцам аквариума на карантине

Морской зоопарк закрыт для посетителей, и средств на корм животных не хватает
Юлия БАРАНОВА
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Вот уже месяц аквариум закрыт на карантин. Фото: @aquazoosochiВот уже месяц аквариум закрыт на карантин. Фото: @aquazoosochi
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В Сочи аквариум и морской зоопарк на Мацесте переживает трудные времена. Вот уже месяц он закрыт на карантин и не получает никаких доходов. При этом расходы сократить не возможно: два раза в день кормление животных, смена воды по графику, чистка аквариумов и вольеров.

Гордость коллекции - бегемот Фрида. Фото: @aquazoosochi

Гордость коллекции - бегемот Фрида. Фото: @aquazoosochi

Гордость коллекции - бегемот Фрида. Ее привезли в Сочи из Израиля, из Сафари Парка в возрасте 8 месяцев. С тех пор бегемот очень вырос. У неё уже клыки по 40 сантиметров длиной. Фрида - вегетарианка, в ее меню только фрукты и овощи. Любимые лакомства бегемота: бананы, арбузы, яблоки. Фриду необходимо кормить два раза в сутки, ее суточный рацион 30-35 килограммов «витаминов».

А ещё в аквариуме живут две нерпы, морской котик, гренландский тюлень, пять пингвинов, два крокодила, змеи, рыбы, земноводные. Фото: @aquazoosochi

А ещё в аквариуме живут две нерпы, морской котик, гренландский тюлень, пять пингвинов, два крокодила, змеи, рыбы, земноводные. Фото: @aquazoosochi

А ещё в аквариуме живут две нерпы, морской котик, гренландский тюлень, пять пингвинов, два крокодила, змеи, рыбы, земноводные. И у каждого - своя диета.

- Ещё вчера мы были в отчаянии. Средств нет, животных кормить нечем. А сегодня мы не успеваем встречать благотворителей. Буквально за день Фриде привезли продуктов на три недели вперёд, - сообщила «КП»-Кубань» заместитель директора аквариума Жанна Зазина. - Мы встречаем гружённые продуктами машины от жителей и фургоны - от организаций.

По ее словам, среди благотворителей МУП «Водосток», молодогвардейцы, продуктовая база привезла 130 килограммов курятины для крокодилов и выдры.

Благодаря пожертвованиям сочинцев, морской зоопарк сможет погасить долг. Фото: @aquazoosochi

Благодаря пожертвованиям сочинцев, морской зоопарк сможет погасить долг. Фото: @aquazoosochi

Зазина обратила внимание, что огромная статья расходов аквариума - это оплата коммунальных услуг. Благодаря пожертвованиям сочинцев, морской зоопарк сможет погасить долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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