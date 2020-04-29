2020-04-29T14:21:51+03:00
Общество

Авиапарад в Краснодаре на 9 мая 2020: где посмотреть и что покажут

Самолеты для авиапарада в Краснодаре 9 мая поднимутся в небо в 10:50
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Авиапарад в Краснодаре покажут 9 мая Фото: пресс-служба ЮВОАвиапарад в Краснодаре покажут 9 мая Фото: пресс-служба ЮВО
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Несмотря на коронавирус и перенос Парада Победы, в День Победы 9 мая 2020 года пройдет авиапарад в Краснодаре. Его репетицию горожане наблюдали 28 апреля. В небо поднимутся экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

- Парадный строй из вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолетов Су-25СМ3 и Су-30СМ появится в небе над Краснодаром 9 мая в 10 часов 50 минут, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Авиапарады 9 мая пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийске, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, Ейске и Ереване.

- Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, - сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Многие жители Краснодара смогут увидеть авиапарад в День Победы из своих окон, кроме того, праздничный пролет авиатехники будет транслироваться в эфире регионального телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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