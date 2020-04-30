2020-04-30T15:29:11+03:00
Общество

Умер Почетный гражданин Сочи академик Борис Лапин - человек-эпоха

Он легендарный руководитель НИИ медицинской приматологии, посвятивший всю свою жизнь науке
Юлия БАРАНОВА
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Академик Борис Лапин. Фото предоставлено НИИ медицинской приматологииАкадемик Борис Лапин. Фото предоставлено НИИ медицинской приматологии
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В Сочи на 99-ом году жизни скончался Борис Лапин – научный руководитель НИИ медицинской приматологии. Эту информацию «КП»-Кубань» подтвердили в институте.

- Скончался утром 30 апреля в реанимации. Это все скоропостижно. По предварительной информации, прощание с выдающимся ученым состоится не ранее 6 мая, - сообщила заместитель директора по науке ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии» Джина Карал-оглы.

Академик Борис Лапин с супругой. Фото предоставлено НИИ медицинской приматологии

Академик Борис Лапин с супругой. Фото предоставлено НИИ медицинской приматологии

Она особо отметила, что Лапин был человеком-эпохой, человеком-легендой. С 1958 года он руководил институтом экспериментальной патологии и терапии АМН СССР в Сухуми, а затем, с 1992 года возглавил НИИ медицинской приматологии РАМН в Сочи.

До последних дней жизни академик занимался научной деятельностью.

- Это был наш учитель. Он стоял у истоков создания нашего института. При нем произошел расцвет нашей приматологической науки. Борис Аркадьевич - практически отец-создатель нашего приматологического института. Это был человек широких фундаментальных знаний, эрудированный, прекрасный менеджер, организатор, - рассказала Джина Карал-оглы.

По ее словам, безграничное обаяние Лапина восхищало всех. Коллеги говорили, что когда он улыбается, то чем-то похож на Евгения Леонова.

- Это очень больно… Многие из нас чувствовали себя детьми рядом с ним. Сейчас мы все повзрослели. 20 лет я работала бок о бок с Борисом Аркадьевичем, - заключила заместитель директора по науке.

Во время Великой Отечественной войны Лапин был на фронте. Фото предоставлено НИИ медицинской приматологии

Во время Великой Отечественной войны Лапин был на фронте. Фото предоставлено НИИ медицинской приматологии

Во время Великой Отечественной войны он был на фронте. На Курской дуге Лапина тяжело ранило. Он долго лечился и, именно в госпитале, решил стать врачом. После войны будущий ученый окончил московский мединститут и получил направление в Сухуми, младшим научным сотрудником медико-биологической станции.

Лапин стоял у истоков разработки вакцин от различных болезней. Его питомцы – обезьяны побывали в космосе.

- Исследованиям обычно подвергались приматы, которые болеют теми же болезнями, что и люди, и испытывают одинаковые с космонавтами перегрузки, - рассказал «Комсомолке» Лапин. - Обитатели сочинского питомника часто видели космос своими глазами. Всего 12 обезьян было отправлено за шесть экспедиций.

Ученые сочинского НИИ работали над проблемой борьбы со старением. По их мнению, человек должен жить 100-110 лет. 10 августа 2020 года академику должно было исполниться 99 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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