«Мы рискуем как и врачи»: в краснодарском храме священник заразился коронавирусом

В Краснодарском крае, по последним данным, 1017 человек заразились коронавирусом. Инфекция косит не только жителей региона, но и медиков, прошедших «передовую». В рядах заболевших появились и священники. 30 апреля стало известно, что вирус обнаружен у протоиерея в храме Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне. Об этом сообщил настоятель, отец Александр Игнатов.

- Это беда может постучаться к каждому. Именно поэтому государство предпринимает неординарные меры, которыми регулируют возможность не только домашней самоизоляции, но и безопасности отношений, общения друг с другом, - сказал отец Александр Игнатов, который записал видеообращение из дома. - Наш священник Дмитрий Ветошкин был приглашен одной женщиной, которой удалили аппендицит, для причащения. Потому что в течение трех дней у нее не спадала температура.

По словам настоятеля, протоиерей не знал о том, что женщина была заражена коронавирусом, не догадывалась об этом и сама заболевшая.

- Батюшка, исполняя свой священный долг исповедовать болящего, заразился от нее. Эта информация из первых уст, - продолжает отец Александр Игнатов.

Как стало известно, батюшка сейчас находится в больнице. Первые два теста на COVID-19 показали положительный результат, однако сейчас врачи наблюдают улучшения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/776482" frameborder="0"></iframe> В краснодарском храме священник заразился коронавирусом Видео: Храм Рождества Христова г. Краснодар/Youtube.

Отец Александр также добавляет, что во время Пасхи все служители храма молились рядом с зараженным, поэтому сейчас они, включая настоятеля, находятся дома.

- На основании предписания, которое мы получили от Роспотребнадзора, на срок 14 дней (а уже прошло семь дней со дня госпитализации батюшки) должны посидеть дома, - говорит настоятель храма. - Богослужения в нашем храме приостанавливаются до 7 мая. Мы уже провели полную дезинфекцию основного здания (начиная от хоров, верхнего и нижнего придела, алтарной и заалтарной части, и заканчивая всеми проходами и лестницами), киосков, чайной и трапезной.

На протяжении всей следующей недели храм при проветривании остается открытым.

- Но прихожан я попрошу приходить и ставить свои свечки в часовню на улице, - добавляет священнослужитель.

Также будут работать киоски, надкладезная, где можно набрать воды, и пекарня.

Отец Александр также сказал, что после этого случая в епархии создадут специальную группу священников, которые пройдут подготовку и будут оснащены костюмами для посещения коронавирусных больных.

Весь храм продезинфицировали.

- Причем участвовать в этом будут иеромонахи, у которых нет семей, нет детей, нет матушек, - закончил свое обращение отец Александр. - Берегите своих батюшек, особенно когда вы приглашаете их к себе.