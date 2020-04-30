2020-04-30T12:21:39+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 30 апреля 2020 года: заболел 11-летний подросток, на ИВЛ в тяжелом состоянии - 26 пациентов

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения на 30 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 66 человек. Общее число заболевших - 1017 человек. Возраст пациентов разный - от 11 до 93 лет, среди них 34 мужчины и 32 женщины. В числе новых пациентов 16-летний подросток в Сочи и 11-летний в Туапсе.

Пятнадцать случаев выявили в Ейском районе, 13 – в краевой столице, 9 – в Сочи, по три в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике. По одному - в Кавказском, Апшеронском, Тимашевском, Мостовском, Павловском, Успенском, Гулькевичском, Абинском, Брюховецком, Белоглинском, Северском районах, Туапсе и Анапе.

Всего коронавирус подтвердился у 1017 человек, в том числе у 68 детей. 20 пациентов скончались, 251 - выздоровел и выписан. На ИВЛ в тяжелом состоянии - 26 местных жителей.

В больницы обратились 2907 человек с подозрением на опасную инфекцию, из них 415 детей. В стационарах -1625 человек, включая 140 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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