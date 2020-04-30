Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 апреля 2020 года увеличилось еще на 66 человек
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 апреля 2020 года увеличилось еще на 66 человек. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1017 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.
За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки полностью выздоровели 1333 человека.
Вчера, 29 апреля, инфекцию подтвердили еще у 63 человек, среди них двое детей. Среди пациентов 38 женщин и 25 мужчин. Возраст заболевших разный - от пяти лет до 81 года.
Уже 250 пациентов выписаны. 20 пациентов умерло, 23 человека в тяжелом состоянии. Они находятся на искусственной вентиляции легких. В обсерваторах - 1284 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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