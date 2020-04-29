2020-04-29T12:33:27+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года: заболел 5-летний ребенок, 23 человека на ИВЛ

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения на 29 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 63 человек, среди них двое детей. Общее число заболевших - 951 человек.

- Среди новых пациентов 38 женщин и 25 мужчин. Возраст заболевших разный - от пяти лет до 81 года, - сообщили в администрации края.

27 новых случаев выявили в Краснодаре, из них один подросток 15 лет, 11 - в Сочи, в том числе дети пяти и десяти лет. Еще восемь пациентов в Лабинском районе, по два – в Туапсинском, Тихорецком и Отрадненском районах. По одному зараженному – в Кореновском, Щербиновском, Кавказском, Динском, Каневском, Темрюкском, Белоглинском, Кущевском, Успенском, Крымском и Ейском районах.

Уже 250 пациентов выписаны. 20 пациентов умерло, 23 человека в тяжелом состоянии. Они находятся на искусственной вентиляции легких. В обсерваторах - 1284 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре открылись более 30 продовольственных рынков и ярмарок
В Краснодаре задержаны велосипедисты, которые испортили граффити на здании администрации
Обманул старика: в Сочи мужчина продал взятый в аренду у пенсионера бульдозер
Байкерам, устроившим демарш во время карантина, начали приходить повестки от ГИБДД
Союз журналистов Кубани обратился к губернатору с просьбой о поддержке СМИ
В Каневском районе иномарка врезалась в дерево
На Кубани осудят мужчину, который убил знакомую, завернул ее в ковер и спрятал в погребе
В Краснодаре благоустраивают вторую очередь Вишняковского сквера
На Кубани запретили ходить в лес до 18 мая
В Крыловском районе виновника смертельного ДТП осудили на пять лет
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года: заболел 5-летний ребенок, 23 человека на ИВЛ
Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил Краснодарский театр драмы имени Горького с юбилеем
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года увеличилось еще на 63
На Кубани специалисты МЧС продолжают дезинфицировать железнодорожные вокзалы и аэропорты
В Абинске местный житель повредил три автомобиля
На Кубани условия содержания граждан в обсерваторах регулируются требованиями Роспотребнадзора
Глава Краснодара Евгений Первышов поздравил театр драмы со 100-летним юбилеем
В центре Сочи в лобовую столкнулись такси и ВАЗ