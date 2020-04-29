Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года: заболел 5-летний ребенок, 23 человека на ИВЛ

29 Апр 2020 2020-04-29T12:33:27+03:00

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В Краснодарском крае за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 63 человек, среди них двое детей. Общее число заболевших - 951 человек.

- Среди новых пациентов 38 женщин и 25 мужчин. Возраст заболевших разный - от пяти лет до 81 года, - сообщили в администрации края.

27 новых случаев выявили в Краснодаре, из них один подросток 15 лет, 11 - в Сочи, в том числе дети пяти и десяти лет. Еще восемь пациентов в Лабинском районе, по два – в Туапсинском, Тихорецком и Отрадненском районах. По одному зараженному – в Кореновском, Щербиновском, Кавказском, Динском, Каневском, Темрюкском, Белоглинском, Кущевском, Успенском, Крымском и Ейском районах.

Уже 250 пациентов выписаны. 20 пациентов умерло, 23 человека в тяжелом состоянии. Они находятся на искусственной вентиляции легких. В обсерваторах - 1284 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU