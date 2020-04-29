Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года увеличилось еще на 63
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года увеличилось на 63 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрирован уже 951 заразившийся. Такие данные приводит оперативный штаб.
За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 1830 человек.
Вчера, 28 апреля, инфекцию подтвердили еще у 51 человека. Среди новых пациентов 25 женщин и 26 мужчин, в том числе один ребенок. Возраст заболевших разный - от 4 до 82 лет. Скончались 19 человек. 145 граждан выписаны из больниц. Девятнадцать пациентов в тяжелом состоянии на ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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