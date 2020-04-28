2020-04-28T12:21:05+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года: среди пациентов 25 женщин и 26 мужчин

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения на 28 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 51 человека. Среди новых пациентов 25 женщин и 26 мужчин, в том числе один ребенок. Возраст заболевших разный - от 4 до 82 лет.

18 заряженных - в Краснодаре, шесть – в Сочи, четыре – в Ейске, по два новых пациента - в Выселковском, Павловском, Усть-Лабинском, Северском, Калининском и Красноармейском районах. По одному выявлено в Тимашевском, Кущевском, Каневском, Динском, Тихорецком, Тбилисском, Гулькевичском, Крымском и Белореченском районах, а также в Армавире и Анапе.

Всего на Кубани 888 случаев заболевания опасной инфекцией. Скончались 19 человек. 145 граждан выписаны из больниц, в том числе 13 за последние сутки. Девятнадцать пациентов в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В обсерваторах Кубани в общей сложности 1156 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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