Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года увеличилось еще на 51

28 Апр 2020 2020-04-28T11:00:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года

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За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года увеличилось на 51 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 888 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. Полностью выздоровели 1110 человек.

Вчера, 27 апреля, коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 57 человек. Возраст заболевших от полутора до 85 лет. Всего скончались 19 пациентов. 132 человека выписаны из больниц. Двадцать пациентов подключены к ИВЛ.

В стационарах - 1267 граждан, включая 129 детей. Дома под наблюдением врачей - 8741 житель, в том числе 193 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU