Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года: заболел полуторагодовалый ребенок, 20 пациентов на ИВЛ

27 Апр 2020 2020-04-27T14:34:11+03:00

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения на 27 апреля 2020 года

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения на 27 апреля 2020 года [подкаст]

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В Краснодарском крае за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 57 человек. Возраст заболевших от полутора до 85 лет.

Коронавирус в Краснодарском крае: заболели еще 57 человек 00:00 00:00

- 37 новых пациентов - в краевом центре. Заразились три ребенка – полуторагодовалый, девятилетний и двенадцатилетний. Среди четырех заболевших в Сочи - дети 7 и 13 лет, - отметили в администрации Краснодарского края.

Три случая - в Тимашевском районе, по два – в Лабинске и станицах Северской и Калининской, по одному в Абинском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Успенском, Выселковском, Крымском районах и Армавире.

Всего на Кубани по последним данным 837 случаев заболевания. Скончались 19 пациентов. 132 человека выписаны из больниц. Двадцать пациентов подключены к ИВЛ.

В стационарах - 1267 граждан, включая 129 детей. Дома под наблюдением врачей - 8741 житель, в том числе 193 ребенка.

В обсерваторах региона в общей сложности 1064 человека. Их состояние в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU