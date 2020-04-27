Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года: заболел полуторагодовалый ребенок, 20 пациентов на ИВЛ
В Краснодарском крае за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 57 человек. Возраст заболевших от полутора до 85 лет.
Коронавирус в Краснодарском крае: заболели еще 57 человек
- 37 новых пациентов - в краевом центре. Заразились три ребенка – полуторагодовалый, девятилетний и двенадцатилетний. Среди четырех заболевших в Сочи - дети 7 и 13 лет, - отметили в администрации Краснодарского края.
Три случая - в Тимашевском районе, по два – в Лабинске и станицах Северской и Калининской, по одному в Абинском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Успенском, Выселковском, Крымском районах и Армавире.
Всего на Кубани по последним данным 837 случаев заболевания. Скончались 19 пациентов. 132 человека выписаны из больниц. Двадцать пациентов подключены к ИВЛ.
В стационарах - 1267 граждан, включая 129 детей. Дома под наблюдением врачей - 8741 житель, в том числе 193 ребенка.
В обсерваторах региона в общей сложности 1064 человека. Их состояние в норме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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