2020-04-27T14:34:23+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось еще на 57 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В регионе вновь выросло количество инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось на 57 человек. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 837 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

Коронавирус в Краснодарском крае: заболели еще 57 человек

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За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 50 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 579 человек.

Напомним, 26 апреля коронавирусную инфекцию подтвердили у 73 человек. Среди заболевших 47 женщин и 26 мужчин, в том числе 57 детей. Есть и хорошие новости. Понемногу, но увеличивается число выздоровевших. Их уже 125 человек, среди которых 23 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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