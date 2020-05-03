2020-05-03T20:45:37+03:00
Общество

В Краснодаре пациент с коронавирусом заразил трех врачей

Симптомов болезни у мужчины не было
Галина КОПЫЛОВА
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В отделении провели санитарную обработку помещений. Фото: admkrai.krasnodar.ruВ отделении провели санитарную обработку помещений. Фото: admkrai.krasnodar.ru
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23 апреля в отделение челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №1 госпитализировали пациента с травмами. Ему требовалось срочное хирургическое вмешательство. Хирург провел операцию, которая прошла успешно. Но через несколько дней врач узнал, что заразился от пациента коронавирусом. Выяснилось, что мужчина, поступивший в больницу, был заражен, но симптоматика Сovid-19 у него отсутствовала.

- Хирург, проводивший операцию, заразился от пациента. Это подтверждено тестами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

После операции больной находился в реанимации, с ним контактировали и другие сотрудники отделения. В связи с этим внепланово тест на коронавирус пришлось сдать всем медикам, работающим в отделении. И еще два анализа дали положительный результат.

- 2 мая еще у двух врачей отделения выявили коронавирусную инфекцию. Медицинских работников сейчас лечат в инфекционном отделении ККБ №1, - пояснили «КП» - Кубань» в оперштабе региона.

Чтобы не допустить распространения Сovid-19 сотрудников хирургического отделения №3, где находился больной, отправили на самоизоляцию. А всех пациентов перевели в инфекционное отделение.

В настоящее время в больнице провели дезинфекцию помещений. Хирургическое и реанимационное отделения продолжают работать в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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