«Скрываются от врачей»: На Кубани разыскивают мать с тремя детьми, отказавшуюся от обсервации

25 апреля супружеская пара с тремя несовершеннолетними дочерьми прилетели в кубанскую столицу из Красноярска. После обследования специалисты Роспотребнадзора вручили им постановление главного санитарного врача региона. Согласно документу, семья должна была сразу же отправиться в обсерватор Краснодара на 14-дневную изоляцию.

- Подписать постановление прилетевшие из другого региона отказались и уехали из аэропорта в неизвестном направлении. В отношении них были возбуждены административные дела по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Через три дня полицейские нашли беглецов. Семья уехала в село Супсех Анапского района. И там нарушители также не соблюдали самоизоляцию, а бродили с детьми по улицам населенного пункта.

- То, что супруги гуляли с детьми по территории муниципального образования, подтверждается съемкой уличных видеокамер, - пояснили в оперштабе региона.

Управление Роспотребнадзора подало иск в суд о принудительной госпитализации семьи из-за угрозы распространения Covid-19. Суд удовлетворил его. Но теперь возникла сложность с установлением местонахождения некоторых членов семьи – они скрываются от врачей.

- Отец уже пребывает в обсерваторе, а мать с детьми находится в розыске для принудительной госпитализации, - сообщили «Комсомолькой правде» - Кубань» в оперативном штабе края.

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