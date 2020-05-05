2020-05-05T13:41:09+03:00
Происшествия

«Их было человек 50»: Полицейские ищут зачинщиков массовой драки со стрельбой в Краснодаре

Потасовка попала на видео
Евгения ОСТРАЯ
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До приезда полиции участники драки скрылись. Фото: скриншот видеоДо приезда полиции участники драки скрылись. Фото: скриншот видео
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Полицейские Краснодара сейчас тщательно отсматривают кадры ночного видео массовой потасовки в Комсомольском микрорайоне.

- Это была настоящая стенка на стенку. Человек пятьдесят столкнулись в драке, - рассказывает "КП" - Кубань" очевидец инцидента. Он вызвал полицию, но к моменту, когда по адресу приехали правоохранители, участники ее разошлись.

Благо, что все действующие лица происшествия попали в объектив видеокамеры.

Массовая драка в Краснодаре во время карантина.

- Сообщение о шуме во дворе домов на улице Сормовской поступило около часа ночи, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару. - Оперативная группа выехала, но все участники драки успели скрыться. Сейчас мы устанавливаем их личности.

К слову, если всех, кто устроил уличную битву в жилом районе накажут не только за хулиганство, но и за нарушение карантина.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничительные меры до 12 мая. Передвигаться по населенным пунктам можно только при наличии веской причины и в установленные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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