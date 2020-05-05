«Их было человек 50»: Полицейские ищут зачинщиков массовой драки со стрельбой в Краснодаре
Полицейские Краснодара сейчас тщательно отсматривают кадры ночного видео массовой потасовки в Комсомольском микрорайоне.
- Это была настоящая стенка на стенку. Человек пятьдесят столкнулись в драке, - рассказывает "КП" - Кубань" очевидец инцидента. Он вызвал полицию, но к моменту, когда по адресу приехали правоохранители, участники ее разошлись.
Благо, что все действующие лица происшествия попали в объектив видеокамеры.
Массовая драка в Краснодаре во время карантина.
- Сообщение о шуме во дворе домов на улице Сормовской поступило около часа ночи, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару. - Оперативная группа выехала, но все участники драки успели скрыться. Сейчас мы устанавливаем их личности.
К слову, если всех, кто устроил уличную битву в жилом районе накажут не только за хулиганство, но и за нарушение карантина.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничительные меры до 12 мая. Передвигаться по населенным пунктам можно только при наличии веской причины и в установленные часы.
ИСТОЧНИК KP.RU