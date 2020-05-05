Глава Крымского района о заболевших коронавирусом: «Перестаньте их травить!»

Многие семьи в Крымском районе, заболевшие коронавирусом, столкнулись с циничностью и травлей в соцсетях. Волна критики и негодования обрушилась на зараженных как только стали известны результаты тестов. Люди открыто оскорбляли тех, у кого оказались положительные результаты, называя их «жирующими путешественниками». Но самое ужасное – заболевшим угрожают расправой, если вдруг вирус пойдет дальше.

Глава Крымского района в своем Instagram во время очередного прямого эфира встал на защиту зараженных COVID-19. - В этой ситуации может оказаться каждый. Перестаньте травить заболевших, оскорблять их! – заявил глава муниципалитета Сергей Лесь. - Они такие же люди, которым нужна помощь! Где наша крымская взаимовыручка?

Он также обратился к жителям муниципалитета с призывом помогать и поддерживать друг друга. По последним данным, в Крымском районе 21 заболевший. Двое – это пара пенсионеров, вернувшаяся домой из Санкт-Петербурга, трое – это так называемый семейный очаг.

Глава Крымского района потребовал прекратить травлю жителей из-за коронавируса Видео: instagram.com/les_so_glava.

- 13 – это контактные по первому заболевшему в районе 81-летнему мужчине из села Киевское, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации района. - Позже коронавирус был подтвержден у его дочери и супруги.

Все жители района с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся в провизорном госпитале Крымска.

Напомним, ранее инфицированная парикмахер могла заразить коронавирусом десятки клиентов, не закрыв салон на карантин. Тех, кто тайком от патрулей пробирался к ней "на реснички и ноготочки". Сейчас Роспотребнадзор призывает откликнуться всех посетителей крымского салона красоты. Если вы тоже имели контакт с инфицированными, звоните 8-988-66-00-34, чтобы сдать анализы на COVID-19.