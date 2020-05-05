ГИБДД в Сочи приступила к массовым проверкам мотоциклистов

В ОГИБДД Сочи приступили к проведению профилактической операции «Мотоцикл». По словам инспекторов дорожного движения,несмотря на карантинные меры, с наступлением теплых майских дней двухколесного транспорта на трассах города появляется все больше.

При этом зачастую непередаваемое ощущение свободы и полета, знакомое многим мотоциклистам, зачастую играет с ними злую шутку.

По данным полиции, за 3 месяца 2020 года в Сочи случилось 13 ДТП с участием мотоциклов,в которых пострадали 15 человек. Наиболее распространенные причины таких происшествий - выезд на встречную полосу движения и превышение скорости. Все большую «популярность» приобретает и езда без шлема, что также часто приводит к серьезным травмам водителей байков.

За 3 месяца в Сочи случилось 13 ДТП с мотоциклами. Фото УВД Сочи

Инспекторы на улицах Сочи сейчас ведут массовые проверки наличия у мотоциклистов водительских удостоверений и технической исправности их трнаспорта.

Отдельную обеспокоенность в ГИБДД вызывает широкое распространение электротранспорта- сигвеев,электросамокатов и прочих устройств. Точнее, проблема не в неизбежном техническом прогрессе, а в поведении на улице владельцев таких устройств. Между тем, с точки зрения закона, они ничем не отличаются от обычных пешеходов.

Водители электротранспорта по закону приравнены к пешеходам. Фото УВД Сочи

- Участники дорожного движения, использующие такие устройства, приравниваются к пешеходам, а значит должны выполнять Правила, распространяющиеся на них. То есть им запрещено ездить по проезжей части при наличии тротуара, а при его отсутствии по обочине, но никак не в общем потоке с транспортом. Пересекать дорогу разрешено только по обозначенным пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности,- отметил начальник ОГИБДД по Сочи подполковник Александр Кузьмин.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань",в Сочи ГИБДД проводит массовую проверку пропусков для перемещения по городу в условиях карантинных мер.