2020-05-05T13:48:27+03:00
Происшествия

В Новороссийске помощник капитана стрелял с балкона в нарушителя самоизоляции

На мужчину завели уголовное дело
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске старший помощник капитана стрелял с балкона в нарушителя самоизоляцииВ Новороссийске старший помощник капитана стрелял с балкона в нарушителя самоизоляцииФото: Архив "КП"
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ЧП случилось накануне в Новороссийске. Старпом вышел на балкон своей многоэтажки и начал палить из пистолета по мужчине, который ходил во дворе.

- Ты нарушаешь режим самоизоляции, - кричал мужчина с балкона.

Соседи вызвали полицию для буяна, а для нарушителя карантина - скорую. Шальная пуля все-таки в него попала. - Старший помощник капитана поругался со своим знакомым. А после открыл по нему стрельбу. Мужчина был ранен, капитана задержали, изъяли у него травматический пистолет и ружье, - рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Также известно, что оба участника привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции.

- На стрелка завели уголовное дело. На период предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - пояснили в полиции.

Как ранее сообщала «Комсомолка»,полицейские Краснодара сейчас тщательно отсматривают кадры ночного видео массовой потасовки в Комсомольском микрорайоне. Человек пятьдесят столкнулись в драке. Но к моменту, когда по адресу приехали правоохранители, участники потасовки разошлись.

Сейчас устанавливают личности причастных к ночному инциденту. Их накажут не только за хулиганство, но и за нарушение карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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