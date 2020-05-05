«Не гаснет никогда»: В Сочи к 9 Мая отремонтировали систему горения Вечного огня

Мастер «Сочигоргаза» Владик Калайджян всегда приступает к работам на Вечном Огне мемориала Воинской Славы в Завокзальном районе с особым настроением. Он проводит здесь профилактику к 9 Мая вот уже 20 лет. Калайджян - мастер Центральной ремонтно-эксплуатационной службы компании «Сочигоргаз».

Мастер «Сочигоргаза» Владик Калайджян всегда приступает к работам на Вечном Огне мемориала Воинской Славы в Завокзальном районе с особым настроением. Фото: пресс-службы «Сочигоргаз»

По его словам, это не просто техническая работа, а почетная обязанность, возможность поклониться памяти тех, кто отдал жизнь за Родину. Калайджян свято чтит память своего деда – Осепа Минасяна. Он прошел всю войну, дошел до Берлина, во время выполнения боевой задачи в 1945 году был тяжело ранен.

- На мемориале Воинской Славы в Завокзальном микрорайоне техническое обслуживание систем горения Вечного огня проходит два раза в год, но, в случае необходимости, эти работы проводятся внепланово. Причиной часто становится мусор, который скапливается в чаше, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе компании.

Примечательно, что Вечный Огонь здесь не гаснет никогда. Во время выполнения работ пламя временно переносят на специальное газогорелочное устройство.

Во время выполнения работ пламя временно переносят на специальное газогорелочное устройство. Фото: пресс-службы «Сочигоргаз»

- В этом году газовая горелка была частично реконструирована. После ее демонтажа газовики проверили на работоспособность и герметичность запорную арматуру на подводящем к Вечному огню газопроводу, - продолжила представитель пресс-службы. -Особое внимание было уделено техническому обслуживанию систем подачи природного газа.

К юбилею Великой Победы по-новому покрасили звезду - символ Вечного огня. Для этого была использовано особое, огнеупорное лакокрасочное покрытие бронзового цвета.

К юбилею Великой Победы по-новому покрасили звезду - символ Вечного огня. Фото: пресс-службы «Сочигоргаз»

В мае огонь памяти зажегся на шести мемориалах Большого Сочи, оборудованных газобаллонными устройствами: на Горке Героев в Лазаревском, в поселках Лоо, Головинка, Уч-Дере, селах Барановка и Сергей Поле.

- На всех мемориалах перед установкой горелок на места слесари «Сочигоргаза» провели очистку внутренней части Вечного огня от мусора, проверили на прочность запорную арматуру на подводящем участке газопровода, сделали его опрессовку и продувку. Основным работам подверглись рабочие части поверхности газогорелочных устройств. Произведен профилактический ремонт сопел и редуктора, - уточнила представитель пресс-службы.

На мемориале в поселке Лоо в этом году был полностью заменен подводящий в чаше Вечного Огня газопровод. Работы велись в течение месяца.

На мемориале в поселке Лоо в этом году был полностью заменен подводящий в чаше Вечного Огня газопровод. Фото: пресс-службы «Сочигоргаз»

- Вечный Огонь – это символ памяти о подвиге наших прадедов, которые победили в Великой Отечественной войне. Это дань уважения их мужеству и героизму, это наша почетная обязанность. И мы выполняли, и будем выполнять ее, несмотря на любые обстоятельства, - подытожил генеральный директор АО «Сочигоргаз» Алексей Руднев.

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