2020-05-06T12:06:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 6 мая 2020 года: среди заболевших - 7-месячный ребенок

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 6 мая 2020 года
Евгения СОРОКА
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Что известно о коронавирусе в Краснодарском крае на 6 мая 2020 года.Что известно о коронавирусе в Краснодарском крае на 6 мая 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После обновления сведений Оперативным штабом по мониторингу ситуации с COVID-19 стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 6 мая 2020 года. В регионе заболели еще 97 человек, среди них - 4 ребенка. Общее число заболевших составило 1534, из них 88 - это дети.

Коронавирус обнаружен у трех детей в Сочи. Самому маленькому пациенту - 7 месяцев. Остальным заболевшим - 6 и 11 лет. Еще один ребенок подцепил инфекцию в Кавказском районе - ему 12 лет. Самому старшему пациенту - 93 года.

Больше всего случаев – 26, подтверждено в Краснодаре.

- В Сочи 13 инфицированных, восемь заболевших – в Крымском районе, шесть – в Тихорецком, Усть-Лабинском районах, а также в Анапе, - уточняют в оперштабе региона. По четыре новых случая зафиксировано в Кавказском, Апшеронском, Тимашевском районах, а также в Горячем Ключе.

По два – в Новороссийске, Армавире, Ленинградском, Приморско-Ахтарском и Кущевском районах, по одному – в Новопокровском, Гулькевичском, Успенском, Красноармейском, Тбилисском и Брюховецком районах.

Тем не менее есть и хорошие новости. На сегодняшний день выздоровели уже 467 человек.

– 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, краевой больнице №2, инфекционной больнице №2 Сочи, горбольнице №3 Краснодара, Ленинградской, Тихорецкой и Лабинской ЦРБ, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом министерстве здравоохранения.

За помощью врачей обратились 4452 человека с подозрением на коронавирус, из них 517 детей.

- В стационарах продолжают лечение 2212 пациентов, - говорят в оперштабе региона. - Дома под наблюдением находятся 9458 жителей Кубани.

В обсерваторах остаются 1903 человека. Роспотребнадзор провел 29728 лабораторных исследований, лаборатории минздрава сделали 65305 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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