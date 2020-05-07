2020-05-07T11:44:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Семьям медиков, умерших от коронавируса на Кубани, выплатят по 2,7 млн рублей

В Списке памяти погибших от COVID-19 на служебном посту уже два водителя скорых из Краснодара и два врача из госпиталя в Лабинске
Евгения ОСТРАЯ
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Алексей Васильченко до последнего спасал пациентов госпиталя в ЛабинскеАлексей Васильченко до последнего спасал пациентов госпиталя в ЛабинскеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Президент России Владимир Путин 6 мая подписал указ о выплатах страховок медикам, если они пострадали от коронавируса, спасая пациентов. Официальный указ гласит, что врачам, среднему и младшему персоналу, а также водителям скорой, которые контактируют с непосредственно зараженными COVID-19, полагаются страховые выплаты в случае заражения.

Медики, переболевшие коронавирусом и получившие осложнения здоровья, вплоть до инвалидности, получат выплату от 688 тысяч до чуть больше 2 млн рублей.

В период временной нетрудоспособности медику, заразившемуся COVID-19, заплатят 68 тысяч 811 рублей единовременно.

Семьи умерших от коронавируса медицинских работников, заразившихся во время оказания помощи пациентам, получат по 2,7 млн рублей.

В Краснодарском крае таких погибших медиков уже несколько. Это 54-летний врач-реаниматолог Юрий Покопцев, 52-летний врач-рентгенолог Алексей Васильченко из госпиталя в Лабинске. И трое водителей скорых - 65-летний Виктор Бабенко, 72-летний Анатолий Руцинский из краснодарской БСМП. Имя водителя скорой из госпиталя в Лабинске, о смерти которого на прошлой неделе сообщили в оперативном штабе, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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