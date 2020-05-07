"Война ещё не кончена, не все бомбы упали на Краснодар, но надо жить"

Всеволод Альбертович Михельсон (31 марта 1911 г. – 20 января 1997 г.) – доктор филологических наук, профессор, автор более 90 научных трудов по русской литературе. Полную биографию автора читайте здесь.

13 февраля 1943 г.

Дорогая Коша и уважаемая Мария Васильевна! Поздравляю вас со взятием нашими доблестными войсками Краснодара. Минуты, когда я услышал это известие, были счастливейшими минутами моей жизни. Ночью мы давали салют в честь войск, ворвавшихся в Краснодар. Всё гремело. Я немедля написал письмо нашим. Как-то они? Живы ли? Что-то моё сердце чует беду. Второе письмо я написал в учреждение, которое находилось на Пролетарской, о некоторых наших знакомых и их делах. Пусть, если они не бежали с немцем, понесут должную кару. А то, пожалуй, начнут маневрировать, изображать из себя пострадавшую интеллигенцию, клясться в верности советской власти и т.д. Им, в особенности этой проститутке Очерету, не привыкать. Пока не предавай это широкой гласности. Не пиши Бронштейнам и другим. Но факт именно таков. Старик Рахинский оказался честнее и дальновиднее политикана Очерета и надутого кандидата кулацких наук Бескровного, который, вообще говоря, был глуп, как чурбан и сивый мерин, а хитёр, как сто змей. Но они, как «фюрер-балда», которому они стали поклоняться, не могли оценить сил и любви к родине Советского народа, потому что они своими гнилыми сердцами не любили, а ненавидели её и народ. Повторяю. Старик, которого они изображали преглуповатым и над которым иронизировали, оказался умнее и честнее их. А за помощь тебе ему большое спасибо. Жаль, что нет его адреса. В Адлере он бы не продержался, работать негде и шамать также нечего. Я должен был ехать учиться. И я решил учиться – воевать так воевать. Хотя мне говорили, что не отпустят из армии после войны, что мне это не выгодно. Но, во-первых, надо дожить до «после войны», а это проблема немалая, а во-вторых, я думаю, после войны переведут в запас, а в-третьих, если не отпустят, то буду выгодным мужем, помнишь, «и золотой мешок, и метит в генералы». Однако, поскольку сейчас горячее время настало, страдная военная пора, то, думаю, и не пошлют, так как некогда. Мы сейчас все поём песенку «Землянка», она подходит к нашей обстановке и жисти. Знаешь ли ты её: «Вьётся в дымной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поёт мне тихонько гармонь про улыбку твою и глаза». И дальше в этом роде: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага». Грустная и хорошая песня. Тебя, мой светик, тысячу раз целую. Масла и мёда не получил, да, наверно, не получу. Они где-нибудь утрусились и усушились. Напрасно выслала. Я уж раз тебя за это ругал. Ругаю вторично. Получила ли ты деньги? Фото получил оба. Благодарю. Ты мне доставила много радости. Желаю всего лучшего. Сева.

9 апреля 1943 г.

Родная моя Коша! Вторично посылаю тебе свой полевой адрес: полевая почта 2677/с. По этому адресу я буду проживать ещё два месяца. Вот уже два месяца я от тебя не вижу ни строчки. Всё, что приходило на старую службу, на полк, очевидно, уже не придёт и потеряно для меня. Поэтому при получении этого письма пиши ежедневно, письмо идёт месяц, и твои несколько писем поймают меня по этому адресу. Есть у меня слабые шансы попасть на работу в газету, если это случится, я буду очень счастлив. Вчера был у Анны Сергеевны Солдатовой, она на днях из Краснодара, видела наших, мать выглядит прекрасно, Лиля работает. При варварском нашествии Лиля ходила по станицам, меняла <...> на вещи, кое-как перебились. Сейчас, хоть хлеба по карточкам не дают, как-то живут. Всё в нашей хате в целости и чистоте. Я написал, чтоб если нужно, продавали книги, вещи. Война ещё не кончена, не все бомбы упали на Краснодар, беречь и копить сейчас нечего, надо жить. Напиши маме и мне также. Старухе надо быть подальше от войны. Ну ещё, что Люба Беленькая очень страдала, боялась за дочь Ефима: Муся пошла по немецким рукам. Тамара Шишман остервилась до того, что удрала с немцами. …Красная выжжена, почти сплошь сожжены Дворец пионеров, ДК «Прага», театры. Сохранился крайком партии и наша хата.

Нами овладела страсть к путешествиям. Из того места, где я защищал диссертацию, плетёмся всё дальше и дальше. Скоро стану либо офицером, либо рядовым, но в газете, предположительно последнее. Поживём – увидим, что оно будет. Досадно, где-то шла твоя карточка, посылка, которую вы собрали, конечно, с огромным трудом, лишая себя необходимого, и всё пропало. Когда говоришь об этом, у нас отвечают: «Война!» Война всё объясняет, всё оправдывает, всё разрешает. Целую тебя. Пиши. Лида, если сумеешь быстро, вышли мне 200 рублей.

1943 г.

Милая моя, родная Лидуша! Вот уже полтора месяца я не получаю от тебя ни одного письма. Как изменился мой адрес, я чувствовал себя отрезанным от мира, отверженным, ни от кого ни звука. Хотя я послал тысячи писем тебе, маме, Каплан, Шишманам и т.д. Но все ответствуют мне молчанием. Когда я уходил из полка, я отдал почтарю свой планшет, который был бы мне сейчас очень нужен, за то, чтоб он мне переслал твои письма, но он ни черта не пересылает. А может быть, не пишешь мне больше? Пиши, голубок. Кто знает, сколько мне положено пожить на белом свете после того, как я стану командиром! А как я был счастлив, когда получал частичку твоих дум, минутку твоего времени, листок, которого касались твои руки. Я сейчас там, где защищал диссертацию. 14 часов работаю, никого не вижу. В первый день прибытия встретил жену Очерета, от неё узнал, что мама и Лиля живы. Живут в нашей квартире, и все наши вещи, и моя библиотека сохранились. Я был на седьмом небе от счастья. Но писем от них нет. Я ей особенно не доверяю. Эти псы Бескровный, <...> Иванов – историк… редактировали краевую (!!) газету у немцев. А Очерет тебе писал стишки. Вот воплощённые коварство и любовь. Все они бежали. Имущество Бескровного конфисковали. Милая Коша, нельзя ли устроить, чтоб маме к вам до конца войны перебраться, подумай и напиши мне срочно. Старухе надо больше спокойствия. У меня есть хорошие возможности, но вряд ли что выйдет. Последнее время мне не везёт. Институт работает. Посылки твоей не получил. Твой Сева.

Проект «Письма с фронта» создан КП совместно с идейным вдохновителем и автором одноименного четырехтомника, Заслуженным журналистом Кубани Татьяной Андреевной Василевской при поддержке строительной компании «АСК».

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