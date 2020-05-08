Поисковики разыскивают родственников пилота, найденного под Новороссийском
Кубанским поисковикам удалось найти места крушения советского истребителя под Новороссийском. Обследовав самолет, они обнаружили останки пилота. На то, чтобы установить его имя, ушла не одна неделя. А теперь же поисковики хотят найти родных героя.
Поисковики разыскивают родственников пилота, найденного под Новороссийском.
- В марте 2020 года на склонах горы Колдун в районе Новороссийска мы обнаружили место падения советского истребителя Як-1б и останки пилота. Рядом с ним - чудом сохранившаяся расчетная книжка, в котором отсутствовал купон на получения денежного довольствия за март 1943 года, - рассказывает замруководителя поискового отряда «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев. - Это давало нам представление о времени гибели летчика - апрель 43-го.
По обломкам самолета поисковики узнали историю еще одного летчика. Фото: vk.com/kubpoisk
Именно в это время фашисты пытались уничтожить наш десант на Малой земле. Немецкие летчики проводили операцию «Нептун», во время которой задействовали большое количество авиации. Чтобы противостоять этой армаде, на Кубань перебросили 3-й истребительный авиационный корпус, на вооружении которого как раз были Як-1.
Младший лейтенант Василий Пустошкин. Фото: vk.com/kubpoisk
Поисковики продолжили изучать самолет и им вновь улыбнулась удача - они нашли номерные детали, по которым установили, что самолет был сбит 20 апреля 1943 года. А пилотировал его младший лейтенант Василий Пустошкин из 402-го истребительного авиационного полка.
- Для него это был первый боевой вылет, - продолжает Евгений Порфирьев. - В этом бою он вместе с товарищами противостоял фашистским асам. К сожалению, наш летчик был сбит.
По обломкам самолета поисковики узнали историю еще одного летчика. Фото: vk.com/kubpoisk
Позже стало известно, что Василий Иванович Пустошкин родился в 1916 году Брянске. Призван он был из Молотова (нынешняя Пермь - Авт.). На момент его гибели родственники находились в этом городе. Известно, что мать звали Пустошкина Феодосия Антоновна. Она проживала по адресу: Молотов, ул. Ленина, дом 155/1, квартира 13.
Поисковый отряд просит откликнуться родственников Василия Пустошкина, а также всех, кому что-либо известно об этой семье. Пишите на редакционный WhatsApp +7-908-68-98-008.
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Осталась пара вылетов и приеду в отпуск»: Поисковики спустя 75 лет узнали имя пилота, погибшего при освобождении Новороссийска
Имена советских героев, кто отдал свои жизни, чтобы враг не прорвался в город, поисковики устанавливают до сих пор. В этом им помогают боевые машины пилотов. Очередное имя летчика удалось установить по номеру двигателя истребителя Як-1 (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»