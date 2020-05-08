2020-05-08T09:44:29+03:00
75 лет Великой Победы

Поисковики разыскивают родственников пилота, найденного под Новороссийском

Останки летчика нашли вместе с обломками боевой машины [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Истребитель Як-1б сбит в воздушном бою 20 апреля 1943 года. Фото: airwar.ruИстребитель Як-1б сбит в воздушном бою 20 апреля 1943 года. Фото: airwar.ru
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Кубанским поисковикам удалось найти места крушения советского истребителя под Новороссийском. Обследовав самолет, они обнаружили останки пилота. На то, чтобы установить его имя, ушла не одна неделя. А теперь же поисковики хотят найти родных героя.

Поисковики разыскивают родственников пилота, найденного под Новороссийском.

- В марте 2020 года на склонах горы Колдун в районе Новороссийска мы обнаружили место падения советского истребителя Як-1б и останки пилота. Рядом с ним - чудом сохранившаяся расчетная книжка, в котором отсутствовал купон на получения денежного довольствия за март 1943 года, - рассказывает замруководителя поискового отряда «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев. - Это давало нам представление о времени гибели летчика - апрель 43-го.

По обломкам самолета поисковики узнали историю еще одного летчика. Фото: vk.com/kubpoisk

По обломкам самолета поисковики узнали историю еще одного летчика. Фото: vk.com/kubpoisk

Именно в это время фашисты пытались уничтожить наш десант на Малой земле. Немецкие летчики проводили операцию «Нептун», во время которой задействовали большое количество авиации. Чтобы противостоять этой армаде, на Кубань перебросили 3-й истребительный авиационный корпус, на вооружении которого как раз были Як-1.

Младший лейтенант Василий Пустошкин. Фото: vk.com/kubpoisk

Младший лейтенант Василий Пустошкин. Фото: vk.com/kubpoisk

Поисковики продолжили изучать самолет и им вновь улыбнулась удача - они нашли номерные детали, по которым установили, что самолет был сбит 20 апреля 1943 года. А пилотировал его младший лейтенант Василий Пустошкин из 402-го истребительного авиационного полка.

- Для него это был первый боевой вылет, - продолжает Евгений Порфирьев. - В этом бою он вместе с товарищами противостоял фашистским асам. К сожалению, наш летчик был сбит.

По обломкам самолета поисковики узнали историю еще одного летчика. Фото: vk.com/kubpoisk

По обломкам самолета поисковики узнали историю еще одного летчика. Фото: vk.com/kubpoisk

Позже стало известно, что Василий Иванович Пустошкин родился в 1916 году Брянске. Призван он был из Молотова (нынешняя Пермь - Авт.). На момент его гибели родственники находились в этом городе. Известно, что мать звали Пустошкина Феодосия Антоновна. Она проживала по адресу: Молотов, ул. Ленина, дом 155/1, квартира 13.

Поисковый отряд просит откликнуться родственников Василия Пустошкина, а также всех, кому что-либо известно об этой семье. Пишите на редакционный WhatsApp +7-908-68-98-008.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Осталась пара вылетов и приеду в отпуск»: Поисковики спустя 75 лет узнали имя пилота, погибшего при освобождении Новороссийска

Имена советских героев, кто отдал свои жизни, чтобы враг не прорвался в город, поисковики устанавливают до сих пор. В этом им помогают боевые машины пилотов. Очередное имя летчика удалось установить по номеру двигателя истребителя Як-1 (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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