Выяснилось, что стало поводом для массовой драки со стрельбой в Краснодаре во время карантина
Полиция возбудила уголовное дело из-за ночной драки, 4 мая, в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Зачинщиков нашли.
- Массовая драка на улице Сормовской произошла из-за денежного долга, - сообщил "КП" - Кубань" руководитель пресс-службы УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Наказание по этой статье - до семи лет лишения свободы.
Пока полицейским удалось установить личности только семерых участников потасовки. Поиски других продолжаются.
Сумма, из-за которой несколько десятков мужчин пошли стенкой на стенку, не называется в интересах следствия. Известно лишь, что она незначительная.
Массовая драка в Краснодаре во время карантина.
Однако, кроме статьи за хулиганство, драчунам на Сормовской грозит еще одно наказание - за нарушение карантина.
- Все установленные лица также привлечены к административной ответственности за нарушение правил поведения, установленных органами исполнительной власти региона, за что предусмотрен максимальный штраф в размере 30 тысяч рублей, - уточнили "КП" - Кубань" правоохранители.
Следствие по делу продолжается.
Напомним, сообщение о шуме во дворе домов на улице Сормовской поступило около часа ночи, 4 мая. Очевидцы массовой потасовки не только вызвали полицейских, но и записали конфликт на видео. Благодаря этим кадрам, позже и удалось оценить масштабы драки и найти ее зачинщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU