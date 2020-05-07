2020-05-07T13:48:13+03:00
Происшествия

Выяснилось, что стало поводом для массовой драки со стрельбой в Краснодаре во время карантина

Полицейские нашли семерых участников ночного конфликта в традициях разборок футбольных фанатов [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Драка попала на видеоДрака попала на видео
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Полиция возбудила уголовное дело из-за ночной драки, 4 мая, в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Зачинщиков нашли.

- Массовая драка на улице Сормовской произошла из-за денежного долга, - сообщил "КП" - Кубань" руководитель пресс-службы УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Наказание по этой статье - до семи лет лишения свободы.

Пока полицейским удалось установить личности только семерых участников потасовки. Поиски других продолжаются.

Сумма, из-за которой несколько десятков мужчин пошли стенкой на стенку, не называется в интересах следствия. Известно лишь, что она незначительная.

Массовая драка в Краснодаре во время карантина.

Однако, кроме статьи за хулиганство, драчунам на Сормовской грозит еще одно наказание - за нарушение карантина.

- Все установленные лица также привлечены к административной ответственности за нарушение правил поведения, установленных органами исполнительной власти региона, за что предусмотрен максимальный штраф в размере 30 тысяч рублей, - уточнили "КП" - Кубань" правоохранители.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, сообщение о шуме во дворе домов на улице Сормовской поступило около часа ночи, 4 мая. Очевидцы массовой потасовки не только вызвали полицейских, но и записали конфликт на видео. Благодаря этим кадрам, позже и удалось оценить масштабы драки и найти ее зачинщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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