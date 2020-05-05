Нарушили карантин: в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
В краевой столице местные жители устроили разборки в Комсомольском микрорайоне. Инцидент произошел в ночь на 4 мая.
На видеозаписи, которая разлетелась по всем социальным сетям, видно, как на парковке около дороги происходит потасовка между несколькими десятками мужчин. Позже звучит выстрел.
В полиции Краснодара сообщают, что в отдел около полуночи 4 мая действительно поступали звонки от местных жителей. Они сообщали о конфликте граждан. Правоохранители были направлены на место ЧП, однако к моменту прибытия все участники потасовки скрылись.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нарушителей общественного порядка ищут.
Напомним, краснодарский блогер рассказал о вымогательстве взятки в аэропорту города в период карантина. Руководство воздушной гавани планирует подключить к разбирательству этого запутанного дела юристов.
ИСТОЧНИК KP.RU