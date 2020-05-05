2020-05-05T07:48:24+03:00
Происшествия

Нарушили карантин: в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

К моменту приезда полицейских дебоширы разошлись по домам
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В краевой столице местные жители устроили разборки в Комсомольском микрорайоне. Инцидент произошел в ночь на 4 мая.

На видеозаписи, которая разлетелась по всем социальным сетям, видно, как на парковке около дороги происходит потасовка между несколькими десятками мужчин. Позже звучит выстрел.

В полиции Краснодара сообщают, что в отдел около полуночи 4 мая действительно поступали звонки от местных жителей. Они сообщали о конфликте граждан. Правоохранители были направлены на место ЧП, однако к моменту прибытия все участники потасовки скрылись.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нарушителей общественного порядка ищут.

Напомним, краснодарский блогер рассказал о вымогательстве взятки в аэропорту города в период карантина. Руководство воздушной гавани планирует подключить к разбирательству этого запутанного дела юристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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